Plus de supporters admis à Everton et Liverpool !

La ville de Liverpool faisait jusque là partie du "tier 2" qui autorisait les clubs d'Everton et Liverpool à accueillir jusqu'à 2000 supporters. Ce ne sera désormais plus le cas.

Le Gouvernement britannique a mis à jour sa catégorisation des villes du territoire, classées par "tier" (catégorie) déterminant si les supporters y étaient admis lors des rencontres, et dans quelles proportions. Mauvaise nouvelle pour les clubs de Liverpool : la ville est passée du tier 2 au tier 3, et ne pourra donc plus accueillir de supporters à Goodison Park et Anfield.

Liverpool et Everton étaient les deux seuls clubs de Premier League à encore pouvoir accueillir du public. L'intégralité des clubs est désormais placée dans le tier 3 (au moins), Liverpool était tier 2 depuis le 2 décembre dernier, ce qui avait permis au public d'y revenir.