Chelsea en bénéfice sur la saison 2019-2020 grâce en partie à Eden Hazard

Malgré la crise liée à la pandémie de coronavirus, les Blues sont dans le vert.

Chelsea a annoncé jeudi avoir engrangé un bénéfice de 32,5 millions de livres, soit 36,5 millions d'euros, sur l'exercice financier 2019-2020, clos au 30 juin 2020. "Bien sûr, la pandémie de coronavirus a eu un impact important sur les revenus de Chelsea. Mais on a quand même réussi à engranger un bénéfice, ce qui est un signe important de notre force et de notre stabilité sur le plan financier", a déclaré jeudi le président des Blues, Bruce Buck.

Le club londonien présente en effet un excédent de 36,5 millions d'euros, sur l'exercice financier clos au 30 juin 2020, et ce, grâce à sa présence en Ligue des champions (élimination en huitième de finale contre le Bayern Munich) après un an d'absence, mais surtout aux ventes de joueurs et particulièrement le transfert d'Eden Hazard au Real Madrid pour plus de 100 millions d'euros durant l'été 2019.