Koeman ne regrette pas le départ de Luis Suarez

Voilà une déclaration qui ne devrait pas plaire à tout le monde.

Poussé vers la sortie par le FC Barcelone, Luis Suarez (33 ans, 11 matchs et 8 buts en Liga cette saison) se montre performant avec l'Atletico Madrid. Malgré tout, l'entraîneur du club catalan, Ronald Koeman, ne regrette pas la cession de l'attaquant uruguayen à une équipe rivale.

"J'ai toujours souligné ses qualités, c'était une décision de sa part et du club. Son destin était différent. Une équipe comme l'Atletico ne peut pas être comparée à la nôtre. Ils encaissent très peu de buts et un but leur suffisent parfois pour gagner", a tenté de justifier le coach néerlandais devant la presse.