Les heures de Lampard comptées à Chelsea ?

Les Blues n'ont pas facile ces dernières semaines. Il affichent un maigre bilan comptable de 4 sur 18 et la lourde défaite de ce dimanche contre Manchester City 1-3 n'a pas arrangé la situation.

Franck Lampard est sous pression à Chelsea. L'icône du club ne trouve la recette pour remettre sur les rails des Blues qui vivent une saison en dents de scie. Ces dernières semaines, les pensionnaires de Stamford Bridge affichent un maigre bilan de 4 sur 18.

Et selon le média The Athletic, Roman Abramovitch pourrait prendre la décision de limoger Lampard si les résultats ne venaient pas à s'améliorer. Le club de Londres est classé à une triste 8e place malgré de gros investissements effectués lors du mercato estival. Toujours selon le média anglais, des tensions seraient nées au sein du vestiaire et certains joueurs verraient d'un bon œil le départ de l'entraîneur anglais.