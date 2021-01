PSG: premier coup d'arrêt pour Mauricio Pochettino, positif au Covid

Coup dur pour le coach argentin qui va devoir laisser son équipe se débrouiller sans lui.

Deux jours après avoir empoché son premier trophée en tant que coach du PSG, Mauricio Pochettino, qui a mené les Parisiens vers la victoire contre l'OM lors du Trophée des Champions, a été testé positif au Covid-19.

Le PSG a confirmé l'information ce vendredi soir: son coach entame une quarantaine. Ce sont ses adjoints, Jesus Perez et Miguel D'Agostino qui assureront l'interim, samedi soir, à Angers. Son absence s'ajoute à celles de deux joueurs parisiens: Rafinha et Tilho Kerrer ont eux aussi été testés positifs au Covid-19 et manqueront également la rencontre de samedi soir.

Sous les ordres de l'Argentin, les Parisiens affichent un bilan de quatre points sur six en championnat (partage contre Saint-Étienne, victoire contre Brest) et sont toujours coincés dans la roue du leader, l'Olympique Lyonnais.