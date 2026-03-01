Pour la première de Yannick Ferrera, Dender manque le coup en or dans les derniers instants au Cercle

Photo: © photonews

Le Cercle de Bruges et Dender se sont quittés dos à dos lors de la dernière rencontre de la 27e journée de Pro League. Un résultat qui n'arrange absolument pas les Groen & Zwart, mais un bon point pris pour la lanterne rouge.

Cap sur le Jan Breydelstadion ce dimanche soir pour la dernière rencontre de cette 27e journée de Jupiler Pro League entre le Cercle de Bruges et Dender. Antépénultièmes avant la rencontre, les Groen & Zwart avaient l’occasion de sortir de la zone rouge et d’y envoyer Zulte Waregem en cas de victoire, tandis que la lanterne rouge pouvait légèrement se rapprocher de la RAAL, tout en restant à une distance respectable.

C’est donc surtout le Cercle qui avait beaucoup à gagner dans cette rencontre et qui a rapidement pris les choses en main. Les hommes d’Onur Cinel ont cadré six tirs lors des 45 premières minutes, sans parvenir à tromper Gauthier Gallon, arrivé de Rennes durant le mercato hivernal. Gary Magnée a même trouvé le poteau juste avant le retour aux vestiaires, mais le score restait de 0-0.

Scénario plus équilibré en seconde période, avec des Brugeois qui ont perdu un peu le contrôle du jeu et laissé davantage d’opportunités à Dender, qui n’a toutefois pas su en profiter.

La rencontre s’est décantée dans les dernières minutes et aurait pu tourner à l’avantage des deux équipes. Dante Vanzeir a manqué une occasion en or en contre-attaque (73e), tandis que Berte a trouvé la barre transversale dans les ultimes instants (90e).


Des occasions de part et d’autre, mais aucun but entre le Cercle de Bruges et Dender, deux équipes qui restent dans les play-downs à trois journées de la fin de la phase classique. Les Groen & Zwart peuvent encore y échapper, tandis que les troupes désormais dirigées par Yannick Ferrera, bien présent sur le banc ce dimanche, sont déjà certaines d’y participer. 

 Classement T P G P P B = Forme
1. Union SG Union SG 27 57 16 9 2 43-15 28 G G P G P
2. FC Bruges FC Bruges 27 56 18 2 7 51-32 19 P G G G G
3. STVV STVV 27 54 17 3 7 44-30 14 P G G G P
4. Anderlecht Anderlecht 27 43 12 7 8 39-33 6 P P P G G
5. KV Malines KV Malines 27 42 11 9 7 36-30 6 P G P G G
6. KRC Genk KRC Genk 27 38 10 8 9 39-40 -1 G G G P G
7. La Gantoise La Gantoise 27 36 10 6 11 41-41 0 P P G P P
8. Standard Standard 27 35 10 5 12 25-34 -9 G P P G P
9. Westerlo Westerlo 27 35 9 8 10 34-38 -4 G P G G P
10. Antwerp Antwerp 27 33 9 6 12 30-30 0 G P P P G
11. Charleroi Charleroi 27 33 9 6 12 36-37 -1 G P P P P
12. Zulte Waregem Zulte Waregem 27 29 7 8 12 37-44 -7 P G P P P
13. OH Louvain OH Louvain 27 28 7 7 13 29-42 -13 P G G P P
14. Cercle de Bruges Cercle de Bruges 27 28 6 10 11 34-40 -6 P G P G P
15. RAAL La Louvière RAAL La Louvière 27 26 5 11 11 22-31 -9 P P P P P
16. FCV Dender EH FCV Dender EH 27 18 3 9 15 21-44 -23 P P P P P

Jupiler Pro League

 Journée 27
Standard Standard 1-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
KV Malines KV Malines 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 1-0 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 5-1 OH Louvain OH Louvain
KRC Genk KRC Genk 3-0 La Gantoise La Gantoise
Westerlo Westerlo 0-0 Union SG Union SG
Charleroi Charleroi 1-2 FC Bruges FC Bruges
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 0-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
