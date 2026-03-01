Pour la première de Yannick Ferrera, Dender manque le coup en or dans les derniers instants au Cercle

Le Cercle de Bruges et Dender se sont quittés dos à dos lors de la dernière rencontre de la 27e journée de Pro League. Un résultat qui n'arrange absolument pas les Groen & Zwart, mais un bon point pris pour la lanterne rouge.

Cap sur le Jan Breydelstadion ce dimanche soir pour la dernière rencontre de cette 27e journée de Jupiler Pro League entre le Cercle de Bruges et Dender. Antépénultièmes avant la rencontre, les Groen & Zwart avaient l’occasion de sortir de la zone rouge et d’y envoyer Zulte Waregem en cas de victoire, tandis que la lanterne rouge pouvait légèrement se rapprocher de la RAAL, tout en restant à une distance respectable.

C’est donc surtout le Cercle qui avait beaucoup à gagner dans cette rencontre et qui a rapidement pris les choses en main. Les hommes d’Onur Cinel ont cadré six tirs lors des 45 premières minutes, sans parvenir à tromper Gauthier Gallon, arrivé de Rennes durant le mercato hivernal. Gary Magnée a même trouvé le poteau juste avant le retour aux vestiaires, mais le score restait de 0-0.

Scénario plus équilibré en seconde période, avec des Brugeois qui ont perdu un peu le contrôle du jeu et laissé davantage d’opportunités à Dender, qui n’a toutefois pas su en profiter.

Score nul et vierge entre le Cercle de Bruges et Dender

La rencontre s’est décantée dans les dernières minutes et aurait pu tourner à l’avantage des deux équipes. Dante Vanzeir a manqué une occasion en or en contre-attaque (73e), tandis que Berte a trouvé la barre transversale dans les ultimes instants (90e).



Des occasions de part et d’autre, mais aucun but entre le Cercle de Bruges et Dender, deux équipes qui restent dans les play-downs à trois journées de la fin de la phase classique. Les Groen & Zwart peuvent encore y échapper, tandis que les troupes désormais dirigées par Yannick Ferrera, bien présent sur le banc ce dimanche, sont déjà certaines d’y participer.