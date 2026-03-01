Le maintien assuré après 30 journées pour la RAAL ? Pourquoi ce n'est pas une priorité pour Frédéric Taquin

La RAAL La Louvière a accroché un nouveau "grand nom" ce week-end et a contraint le Standard au partage. Les Loups sont proches des Europe Play-Offs, mais Frédéric Taquin mesure surtout l'écart avec Dender, la lanterne rouge.

Avec onze défaites seulement en 27 rencontres, la RAAL La Louvière mérite probablement un peu mieux que son avant-dernière place du championnat à trois journées de la phase classique.

Avec leurs armes, les Loups forment un bloc solide et difficile à manœuvrer, qui a déjà accroché bon nombre de candidats au top 6, dont le Club de Bruges, le Sporting d’Anderlecht et le Standard.

Un solide tableau de chasse pour une raison de retour dans l’élite du football belge, durant laquelle, avant ce week-end de 27ᵉ journée, la RAAL pouvait encore mathématiquement rêver des... Champions Play-Offs en cas de 12 sur 12.

Frédéric Taquin veut surtout éviter la dernière place

Une utopie, bien sûr, pour Frédéric Taquin et ses hommes, pour qui l’important est évidemment d’assurer leur maintien en première division et donc d’éviter la dernière place à l’issue des play-downs. C’est d’ailleurs ce qu’a affirmé le T1 louviérois en conférence de presse après le partage décroché au Standard.

“Les autres, je ne les regarde plus de trop, car je pense qu’on peut aller les chercher. Ce qui m’intéresse, c’est de creuser l’écart avec Dender. On réalise une opération exceptionnelle en prenant neuf points d’avance en espérant un résultat favorable pour nous de leur côté.”





Malgré le deuxième plus faible total de buts marqués (22), la RAAL ne figure encore qu’à trois points des Europe Play-Offs et peut donc encore rêver d’un sauvetage dès la 30ᵉ journée.

Mais tant que ça ne sera pas le cas, Frédéric Taquin continuera de mesurer l’écart avec Dender, qui reste pour le moment conséquent. “La semaine prochaine, à domicile contre l’Antwerp, on aurait l’occasion de porter cet écart à dix ou douze points, ce qui serait top”, a-t-il conclu.