Situation folle au Danemark : avec un ex-flop d'Anderlecht, le FC Copenhague est... relégable

Le club le plus titré du Danemark est au bord de la catastrophe. Le FC Copenhague est en effet en position de jouer les barrages pour le maintien.

Les supporters du RSC Anderlecht y verront certainement un lien de cause à effet. Pour la première de Mathias "Zanka" Jorgensen, ancien défenseur central (et flop total) du Sporting, avec le FC Copenhague, le club de la capitale danoise s'est incliné (1-2) face à Randers.

Une défaite qui laisse tout bonnement le FC Copenhague dans une position... de relégable. Ou plutôt en position de jouer les barrages pour le maintien, qui verront s'affronter les équipes classées de la 7e à la 12e place. 

Copenhague en position de relégable 

Le FC Copenhague n'a plus gagné en championnat depuis le 23 novembre dernier. Une situation absolument catastrophique, que Zanka, 37 fois international danois et arrivé cet hiver en provenance du LA Galaxy, va devoir aider à inverser.

"Peut-être que cette défaite servira de signal d'alarme. Nous avions peut-être besoin d'être dans cette situation pour réagir", espère l'ex-Mauve dans les colonnes du média danois Bold. 


Du côté de Randers, l'adversaire de Copenhague, on trouvait un autre ancien d'Anderlecht : Lucas Lissens (24 ans), qui évolue au Danemark depuis 2024. 

