Après la polémique et les critiques de Kompany, José Mourinho réagit fermement

Après la polémique et les critiques de Kompany, José Mourinho réagit fermement

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

José Mourinho a pris le parti de son joueur Gianluca Prestianni dans la foulée directe de l'incident supposément raciste opposant l'Argentin à Vinicius Jr. Une prise de position qui a scandalisé et qu'il nuance désormais.

Tout le monde s'en rappelle : lors de Benfica - Real Madrid, Vinicius Jr a brièvement quitté le terrain après avoir accusé Gianluca Prestianni de propos racistes. L'Argentin aurait lancé plusieurs fois le mot "mono" (singe) au Brésilien, des propos corroborés par Kylian Mbappé.

José Mourinho avait créé la polémique dans la foulée, pointant du doigt la célébration provocatrice de Vinicius Jr après son but. Une façon, comme il sait si bien le faire, d'attirer la lumière à lui pour défendre ses joueurs.

Mais le "Special One" avait, suite à cette prise de position, été très critiqué. Vincent Kompany, notamment, a marqué les esprits avec un long monologue de 12 minutes évoquant non seulement Mourinho mais le racisme dans le football de manière générale.

Mourinho invoque la présomption d'innocence pour Prestianni

En conférence de presse, José Mourinho est désormais revenu sur le sujet pour clarifier sa position. "Je veux être impartial, pas défendre l'un ni attaquer l'autre. C'est une affaire qui pourrait être très grave. Mais chacun a droit à la présomption d'innocence", estime le Portugais dans des propos relayés par A Bola.

Mais pas question, si Gianluca Prestianni est coupable de ce dont il est accusé, de le défendre. "Je rejette toute forme de racisme ou de discrimination. Et si mon joueur n'a pas respecté ces principes, qui sont les miens et ceux de Benfica, alors sa carrière avec un entraîneur appelé Mourinho et dans un club comme Benfica sera finie", affirme-t-il ensuite. "Mais la présomption d'innocence est un droit, et si vous voulez que je le répète 20 fois, je le ferai".

Et si Gianluca Prestianni est coupable ? "Ce sera fini"

Difficile, cependant, de connaître le fin mot de l'histoire car même s'il est reconnu coupable par les instances de la FIFA et de l'UEFA, Prestianni ne confessera probablement jamais. "Si mon joueur est coupable, je ne le regarderai plus de la même façon et pour moi, ce sera fini. Mais je dois mettre beaucoup de "si" avant ça", conclut José Mourinho. 

Actuellement, Gianluca Prestianni est provisoirement suspendu par l'UEFA et affirme que Vinicius Jr a "mal interprété" ses propos. Il n'a pas disputé le barrage retour de la Champions League contre le Real Madrid. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Gil Vicente - SL Benfica en live sur Walfoot.be à partir de 21:15.

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Primeira Liga
Primeira Liga Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
SL Benfica
Gil Vicente

Plus de news

Un Belge crée la surprise en ce début d'année : "Il est exceptionnel"

Un Belge crée la surprise en ce début d'année : "Il est exceptionnel"

10:00
Yannick Ferrera a de l'ambition : "Réduire l'écart de moitié avant les barrages"

Yannick Ferrera a de l'ambition : "Réduire l'écart de moitié avant les barrages"

09:40
"L'arbitre ne dit rien, mais l'assistant à 30 mètres intervient ?" : la phase qui fait enrager Hans Cornelis

"L'arbitre ne dit rien, mais l'assistant à 30 mètres intervient ?" : la phase qui fait enrager Hans Cornelis

09:20
Les absences, une excuse pour l'Union ? David Hubert répond clairement

Les absences, une excuse pour l'Union ? David Hubert répond clairement

09:00
Le Belge de la semaine, c'est lui : "Je suis chanceux"

Le Belge de la semaine, c'est lui : "Je suis chanceux"

08:30
Voici l'attaquant le plus cher du championnat de Belgique : bientôt une vente record ?

Voici l'attaquant le plus cher du championnat de Belgique : bientôt une vente record ?

08:00
Un jour sans pour l'Union : "Indigne d'un champion de Belgique"

Un jour sans pour l'Union : "Indigne d'un champion de Belgique"

07:20
Fort contre les forts, faible contre les plus faibles : et revoilà le Standard dos au mur Analyse

Fort contre les forts, faible contre les plus faibles : et revoilà le Standard dos au mur

07:00
Une absence de marque à Genk contre l'Union : "Il faudra prendre sa relève, aussi difficile que ce soit"

Une absence de marque à Genk contre l'Union : "Il faudra prendre sa relève, aussi difficile que ce soit"

06:30
🎥 Premier match et premier (joli) but pour Anderlecht : "Je suis venu ici pour le noyau A"

🎥 Premier match et premier (joli) but pour Anderlecht : "Je suis venu ici pour le noyau A"

06:00
Le maintien assuré après 30 journées pour la RAAL ? Pourquoi ce n'est pas une priorité pour Frédéric Taquin

Le maintien assuré après 30 journées pour la RAAL ? Pourquoi ce n'est pas une priorité pour Frédéric Taquin

23:00
Van den Kerkhof abandonne ses coéquipiers, Romsaas méritant : les notes de Charleroi contre Bruges

Van den Kerkhof abandonne ses coéquipiers, Romsaas méritant : les notes de Charleroi contre Bruges

22:20
Genk de retour dans le top 6 après une semaine cruciale : "C'est la cerise sur le gâteau"

Genk de retour dans le top 6 après une semaine cruciale : "C'est la cerise sur le gâteau"

22:00
Vincent Euvrard ne voit pas tout en noir, au Standard : "C'est un projet et on continue de construire"

Vincent Euvrard ne voit pas tout en noir, au Standard : "C'est un projet et on continue de construire"

21:40
Pour la première de Yannick Ferrera, Dender manque le coup en or dans les derniers instants au Cercle

Pour la première de Yannick Ferrera, Dender manque le coup en or dans les derniers instants au Cercle

21:20
Les Zèbres n'en peuvent plus : "Fini de se taire, Charleroi dérange le championnat belge !"

Les Zèbres n'en peuvent plus : "Fini de se taire, Charleroi dérange le championnat belge !"

21:05
7
Thorgan Hazard attend un signe d'Anderlecht : le prochain directeur sportif n'aura pas le droit à l'erreur

Thorgan Hazard attend un signe d'Anderlecht : le prochain directeur sportif n'aura pas le droit à l'erreur

21:00
1
🎥 Le geste stupide du week-end... qui pourrait coûter plusieurs semaines de suspension

🎥 Le geste stupide du week-end... qui pourrait coûter plusieurs semaines de suspension

20:45
Un penalty et une rouge en dix minutes : Charleroi se saborde et craque à la dernière seconde

Un penalty et une rouge en dix minutes : Charleroi se saborde et craque à la dernière seconde

20:38
10
Tzolis égalise, les Zèbres à dix ! Suivez Charleroi - Club de Bruges en Direct Commenté Live

Tzolis égalise, les Zèbres à dix ! Suivez Charleroi - Club de Bruges en Direct Commenté

18:52
Trois buts en trois matchs : un Belge offre la victoire à son équipe en Liga

Trois buts en trois matchs : un Belge offre la victoire à son équipe en Liga

20:00
Nathan Ngoy fait gagner Lille pour la deuxième fois en quatre jours grâce à un but 100 % belge !

Nathan Ngoy fait gagner Lille pour la deuxième fois en quatre jours grâce à un but 100 % belge !

19:20
Seraing crée la surprise en Challenger Pro League, fin de match folle entre le RWDM et Eupen !

Seraing crée la surprise en Challenger Pro League, fin de match folle entre le RWDM et Eupen !

19:00
"Ça ne peut plus durer comme ça" : la Gantoise sous pression après sa chute contre Genk

"Ça ne peut plus durer comme ça" : la Gantoise sous pression après sa chute contre Genk

18:40
Même à 11 contre 10, une Union terne perd deux points à Westerlo

Même à 11 contre 10, une Union terne perd deux points à Westerlo

18:00
Un SL16 renforcé par un oublié du noyau A s'impose et sort de la zone rouge, Habay s'offre le derby en D1 ACFF

Un SL16 renforcé par un oublié du noyau A s'impose et sort de la zone rouge, Habay s'offre le derby en D1 ACFF

18:21
Koni De Winter montre la voie à ses coéquipiers : l'AC Milan s'impose sur le fil

Koni De Winter montre la voie à ses coéquipiers : l'AC Milan s'impose sur le fil

17:30
Formé en Belgique, courtisé en Europe : un ancien joueur de Malines dans le viseur des grands de Serie A

Formé en Belgique, courtisé en Europe : un ancien joueur de Malines dans le viseur des grands de Serie A

17:00
"C'est la première fois que je vois ça" : Wouter Vrancken frustré après avoir manqué une occasion en or

"C'est la première fois que je vois ça" : Wouter Vrancken frustré après avoir manqué une occasion en or

16:30
Genk ne fait qu'une bouchée de La Gantoise : Rik De Mil et les Buffalos éjectés du top 6

Genk ne fait qu'une bouchée de La Gantoise : Rik De Mil et les Buffalos éjectés du top 6

16:00
Le Standard à nouveau privé de son capitaine : l'infirmerie des Rouches ne se désemplit décidément pas Interview

Le Standard à nouveau privé de son capitaine : l'infirmerie des Rouches ne se désemplit décidément pas

15:20
Manchester City et l'Ajax s'invitent dans le dossier : Genk s'attend à un montant record pour Karetsas

Manchester City et l'Ajax s'invitent dans le dossier : Genk s'attend à un montant record pour Karetsas

15:40
"Je ne pense pas que la course au titre soit terminée" : le Bayern de Vincent Kompany sur ses gardes

"Je ne pense pas que la course au titre soit terminée" : le Bayern de Vincent Kompany sur ses gardes

15:00
Un doublé pour taper dans l'œil de Rudi Garcia ? Lucas Stassin relance ses ambitions

Un doublé pour taper dans l'œil de Rudi Garcia ? Lucas Stassin relance ses ambitions

14:30
"Revenir et se battre pour sa place" : un concurrent de taille attend Senne Lammens à Manchester United

"Revenir et se battre pour sa place" : un concurrent de taille attend Senne Lammens à Manchester United

14:00
Les places seront très chères : un Diable Rouge postule ouvertement pour le Mondial

Les places seront très chères : un Diable Rouge postule ouvertement pour le Mondial

13:30

Plus de news

Les plus populaires

Primeira Liga

 Journée 24
FC Porto FC Porto 3-1 Arouca Arouca
Sporting Portugal Sporting Portugal 3-0 Estoril Estoril
Vilafranquense Vilafranquense 0-0 Estrela Amadora Estrela Amadora
Nacional Nacional 1-2 Braga Braga
Vitória Guimarães Vitória Guimarães 1-1 Alverca Alverca
CD Tondela CD Tondela 2-2 CD Santa Clara CD Santa Clara
Casa Pia AC Casa Pia AC 1-1 Moreirense Moreirense
Rio Ave Rio Ave 0-0 FC Famalicao FC Famalicao
Gil Vicente Gil Vicente 21:15 SL Benfica SL Benfica
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved