Après la polémique et les critiques de Kompany, José Mourinho réagit fermement

José Mourinho a pris le parti de son joueur Gianluca Prestianni dans la foulée directe de l'incident supposément raciste opposant l'Argentin à Vinicius Jr. Une prise de position qui a scandalisé et qu'il nuance désormais.

Tout le monde s'en rappelle : lors de Benfica - Real Madrid, Vinicius Jr a brièvement quitté le terrain après avoir accusé Gianluca Prestianni de propos racistes. L'Argentin aurait lancé plusieurs fois le mot "mono" (singe) au Brésilien, des propos corroborés par Kylian Mbappé.

José Mourinho avait créé la polémique dans la foulée, pointant du doigt la célébration provocatrice de Vinicius Jr après son but. Une façon, comme il sait si bien le faire, d'attirer la lumière à lui pour défendre ses joueurs.

Mais le "Special One" avait, suite à cette prise de position, été très critiqué. Vincent Kompany, notamment, a marqué les esprits avec un long monologue de 12 minutes évoquant non seulement Mourinho mais le racisme dans le football de manière générale.

Mourinho invoque la présomption d'innocence pour Prestianni

En conférence de presse, José Mourinho est désormais revenu sur le sujet pour clarifier sa position. "Je veux être impartial, pas défendre l'un ni attaquer l'autre. C'est une affaire qui pourrait être très grave. Mais chacun a droit à la présomption d'innocence", estime le Portugais dans des propos relayés par A Bola.

Mais pas question, si Gianluca Prestianni est coupable de ce dont il est accusé, de le défendre. "Je rejette toute forme de racisme ou de discrimination. Et si mon joueur n'a pas respecté ces principes, qui sont les miens et ceux de Benfica, alors sa carrière avec un entraîneur appelé Mourinho et dans un club comme Benfica sera finie", affirme-t-il ensuite. "Mais la présomption d'innocence est un droit, et si vous voulez que je le répète 20 fois, je le ferai".





Et si Gianluca Prestianni est coupable ? "Ce sera fini"

Difficile, cependant, de connaître le fin mot de l'histoire car même s'il est reconnu coupable par les instances de la FIFA et de l'UEFA, Prestianni ne confessera probablement jamais. "Si mon joueur est coupable, je ne le regarderai plus de la même façon et pour moi, ce sera fini. Mais je dois mettre beaucoup de "si" avant ça", conclut José Mourinho.

Actuellement, Gianluca Prestianni est provisoirement suspendu par l'UEFA et affirme que Vinicius Jr a "mal interprété" ses propos. Il n'a pas disputé le barrage retour de la Champions League contre le Real Madrid.