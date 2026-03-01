Un SL16 renforcé par un oublié du noyau A s'impose et sort de la zone rouge, Habay s'offre le derby en D1 ACFF

Un SL16 renforcé par un oublié du noyau A s'impose et sort de la zone rouge, Habay s'offre le derby en D1 ACFF
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Renforcé par la présence surprise de Souleyman Doumbia dans le onze de base, le SL16 FC a battu les U23 de l'Union Saint-Gilloise ce dimanche. Grâce à cette victoire, les jeunes Rouches sortent de la zone rouge en D1 ACFF.

Duel de U23 pour cette première journée des play-downs de D1 ACFF. Les jeunes du Standard recevaient leurs homologues de l'Union Saint-Gilloise, avec l’objectif de quitter la zone rouge et de revenir à un point de leur adversaire du jour.

Renforcés par la présence surprise de Souleyman Doumbia, ainsi que de René Mitongo et Charli Spoden, qui n’avaient pas joué vendredi avec les A, les jeunes Rouches se sont imposés 1-0 grâce au seul et unique but de Mitongo, et sortent ainsi de la zone rouge, prenant deux points d’avance sur Schaerbeek et l’Union Namur.

Les deux nouvelles lanternes rouges n’ont pas réalisé la bonne opération ce dimanche, puisqu’elles se sont quittées sur un score de parité (2-2). Schaerbeek avait ouvert le score dès le quart d’heure, Namur avait inversé la tendance pour mener 2-1 à la pause, mais les Bruxellois ont égalisé à dix minutes du terme.

Le SL16 sort de la zone rouge, Habay s'offre le derby

En play-offs, Habay-la-Neuve a signé la belle opération de cette première journée en s’imposant lors du derby face à l’Excelsior Virton, co-leader avant le week-end. Victoire 3-1 pour les locaux, qui s’emparent ainsi de la quatrième place.

La course au titre reste serrée : Tubize-Braine prend deux points d’avance sur le RAEC Mons et trois points sur Virton. Il reste neuf rencontres à disputer, et tout peut encore basculer dans ces play-offs et play-downs de D1 ACFF.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Division 1 ACFF
Division 1 ACFF Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Standard
Virton

Plus de news

Nathan Ngoy fait gagner Lille pour la deuxième fois en quatre jours grâce à un but 100 % belge !

Nathan Ngoy fait gagner Lille pour la deuxième fois en quatre jours grâce à un but 100 % belge !

19:20
Les Zèbres résistent sans trembler ! Suivez Charleroi - Club de Bruges en Direct Commenté Live

Les Zèbres résistent sans trembler ! Suivez Charleroi - Club de Bruges en Direct Commenté

18:52
Le Standard à nouveau privé de son capitaine : l'infirmerie des Rouches ne se désemplit décidément pas Interview

Le Standard à nouveau privé de son capitaine : l'infirmerie des Rouches ne se désemplit décidément pas

15:20
Seraing crée la surprise en Challenger Pro League, fin de match folle entre le RWDM et Eupen !

Seraing crée la surprise en Challenger Pro League, fin de match folle entre le RWDM et Eupen !

19:00
"Ça ne peut plus durer comme ça" : la Gantoise sous pression après sa chute contre Genk

"Ça ne peut plus durer comme ça" : la Gantoise sous pression après sa chute contre Genk

18:40
Même à 11 contre 10, une Union terne perd deux points à Westerlo

Même à 11 contre 10, une Union terne perd deux points à Westerlo

18:00
Koni De Winter montre la voie à ses coéquipiers : l'AC Milan s'impose sur le fil

Koni De Winter montre la voie à ses coéquipiers : l'AC Milan s'impose sur le fil

17:30
"C'est la première fois que je vois ça" : Wouter Vrancken frustré après avoir manqué une occasion en or

"C'est la première fois que je vois ça" : Wouter Vrancken frustré après avoir manqué une occasion en or

16:30
Formé en Belgique, courtisé en Europe : un ancien joueur de Malines dans le viseur des grands de Serie A

Formé en Belgique, courtisé en Europe : un ancien joueur de Malines dans le viseur des grands de Serie A

17:00
Genk ne fait qu'une bouchée de La Gantoise : Rik De Mil et les Buffalos éjectés du top 6

Genk ne fait qu'une bouchée de La Gantoise : Rik De Mil et les Buffalos éjectés du top 6

16:00
Manchester City et l'Ajax s'invitent dans le dossier : Genk s'attend à un montant record pour Karetsas

Manchester City et l'Ajax s'invitent dans le dossier : Genk s'attend à un montant record pour Karetsas

15:40
"Je ne pense pas que la course au titre soit terminée" : le Bayern de Vincent Kompany sur ses gardes

"Je ne pense pas que la course au titre soit terminée" : le Bayern de Vincent Kompany sur ses gardes

15:00
Un doublé pour taper dans l'œil de Rudi Garcia ? Lucas Stassin relance ses ambitions

Un doublé pour taper dans l'œil de Rudi Garcia ? Lucas Stassin relance ses ambitions

14:30
"Revenir et se battre pour sa place" : un concurrent de taille attend Senne Lammens à Manchester United

"Revenir et se battre pour sa place" : un concurrent de taille attend Senne Lammens à Manchester United

14:00
Les places seront très chères : un Diable Rouge postule ouvertement pour le Mondial

Les places seront très chères : un Diable Rouge postule ouvertement pour le Mondial

13:30
Hazard marque-t-il un joli coup-franc, ou la défense d'OHL commet-elle une erreur "de gamins" ?

Hazard marque-t-il un joli coup-franc, ou la défense d'OHL commet-elle une erreur "de gamins" ?

12:30
Le match le plus compliqué de Vincent Kompany ? Le Bayern fait un grand pas vers le titre face à Dortmund

Le match le plus compliqué de Vincent Kompany ? Le Bayern fait un grand pas vers le titre face à Dortmund

13:00
Projet de rénovation et d'agrandissement de Sclessin : la justice a rendu son verdict

Projet de rénovation et d'agrandissement de Sclessin : la justice a rendu son verdict

08:00
L'Iran affrontera-t-il la Belgique à la Coupe du Monde ? "Peu probable vu ce qui s'est passé"

L'Iran affrontera-t-il la Belgique à la Coupe du Monde ? "Peu probable vu ce qui s'est passé"

12:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 01/03: Dari

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 01/03: Dari

11:00
Leko retrouve Raphael Onyedika, l'équipe type pour Cornelis ? Les compos probables de Charleroi - Bruges

Leko retrouve Raphael Onyedika, l'équipe type pour Cornelis ? Les compos probables de Charleroi - Bruges

10:20
🎥 Hugo Cuypers postule pour les Diables Rouges... et joint le geste à la parole

🎥 Hugo Cuypers postule pour les Diables Rouges... et joint le geste à la parole

11:30
1
Il aurait pu faire le bonheur d'Anderlecht : "Vincent Kompany me voulait"

Il aurait pu faire le bonheur d'Anderlecht : "Vincent Kompany me voulait"

10:40
Il avait brièvement impressionné à Charleroi : Achraf Dari dans une situation compliquée

Il avait brièvement impressionné à Charleroi : Achraf Dari dans une situation compliquée

11:00
Jérémy Taravel a fait plaisir à sa star : "Il était heureux comme un enfant quand je lui ai dit"

Jérémy Taravel a fait plaisir à sa star : "Il était heureux comme un enfant quand je lui ai dit"

10:00
"Inadmissible, fragiles mentalement" : Felice Mazzù ne mâchait pas ses mots

"Inadmissible, fragiles mentalement" : Felice Mazzù ne mâchait pas ses mots

09:00
1
🎥 Juste à temps pour les Diables ? Lucas Stassin marque pour la première fois en 2026

🎥 Juste à temps pour les Diables ? Lucas Stassin marque pour la première fois en 2026

09:30
Eden Hazard était au Lotto Park pour voir le doublé de Thorgan : "Mais il ne gagnera rien en Belgique, lui !"

Eden Hazard était au Lotto Park pour voir le doublé de Thorgan : "Mais il ne gagnera rien en Belgique, lui !"

08:20
1
Un départ tardif au RWDM, qui perd un titulaire !

Un départ tardif au RWDM, qui perd un titulaire !

08:40
"Je dois tenir le coup" : en larmes à l'interview, Romelu Lukaku vide son sac

"Je dois tenir le coup" : en larmes à l'interview, Romelu Lukaku vide son sac

07:30
Nathan De Cat brille même comme numéro dix : "Si le coach me met défenseur la semaine prochaine..."

Nathan De Cat brille même comme numéro dix : "Si le coach me met défenseur la semaine prochaine..."

23:50
1
Cette fois, c'est la bonne : Anderlecht bat OHL et est presque assuré des Playoffs

Cette fois, c'est la bonne : Anderlecht bat OHL et est presque assuré des Playoffs

22:43
Mons en démonstration contre Rochefort, Tubize-Braine prend son temps : les résumés de D1 ACFF

Mons en démonstration contre Rochefort, Tubize-Braine prend son temps : les résumés de D1 ACFF

22:20
Débuts de rêve pour Angély avec Anderlecht : les RSCA Futures torpillent Bruges, les Francs Borains frustrés

Débuts de rêve pour Angély avec Anderlecht : les RSCA Futures torpillent Bruges, les Francs Borains frustrés

22:00
1
Le coup de la panne, au pire moment pour Karel Geraerts : "Nous traversons un moment difficile"

Le coup de la panne, au pire moment pour Karel Geraerts : "Nous traversons un moment difficile"

21:40
Une ville-hôte de la Coupe du Monde 2026 prête à se retirer pour raisons financières

Une ville-hôte de la Coupe du Monde 2026 prête à se retirer pour raisons financières

21:20

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 27
Standard Standard 1-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
KV Malines KV Malines 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 1-0 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 5-1 OH Louvain OH Louvain
KRC Genk KRC Genk 3-0 La Gantoise La Gantoise
Westerlo Westerlo 0-0 Union SG Union SG
Charleroi Charleroi 0-0 FC Bruges FC Bruges
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 19:15 FCV Dender EH FCV Dender EH
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved