Un SL16 renforcé par un oublié du noyau A s'impose et sort de la zone rouge, Habay s'offre le derby en D1 ACFF

Renforcé par la présence surprise de Souleyman Doumbia dans le onze de base, le SL16 FC a battu les U23 de l'Union Saint-Gilloise ce dimanche. Grâce à cette victoire, les jeunes Rouches sortent de la zone rouge en D1 ACFF.

Duel de U23 pour cette première journée des play-downs de D1 ACFF. Les jeunes du Standard recevaient leurs homologues de l'Union Saint-Gilloise, avec l’objectif de quitter la zone rouge et de revenir à un point de leur adversaire du jour.

Renforcés par la présence surprise de Souleyman Doumbia, ainsi que de René Mitongo et Charli Spoden, qui n’avaient pas joué vendredi avec les A, les jeunes Rouches se sont imposés 1-0 grâce au seul et unique but de Mitongo, et sortent ainsi de la zone rouge, prenant deux points d’avance sur Schaerbeek et l’Union Namur.

Les deux nouvelles lanternes rouges n’ont pas réalisé la bonne opération ce dimanche, puisqu’elles se sont quittées sur un score de parité (2-2). Schaerbeek avait ouvert le score dès le quart d’heure, Namur avait inversé la tendance pour mener 2-1 à la pause, mais les Bruxellois ont égalisé à dix minutes du terme.

Le SL16 sort de la zone rouge, Habay s'offre le derby

En play-offs, Habay-la-Neuve a signé la belle opération de cette première journée en s’imposant lors du derby face à l’Excelsior Virton, co-leader avant le week-end. Victoire 3-1 pour les locaux, qui s’emparent ainsi de la quatrième place.

La course au titre reste serrée : Tubize-Braine prend deux points d’avance sur le RAEC Mons et trois points sur Virton. Il reste neuf rencontres à disputer, et tout peut encore basculer dans ces play-offs et play-downs de D1 ACFF.



