Un Hazard à la Coupe du Monde tout de même ? Le nouveau rôle de Thorgan lui permet de rêver

Et si Thorgan Hazard surprenait tout le monde en 2026 ? Le frère d'Eden empile les buts et est actuellement meilleur scoreur du championnat. Suffisant pour aller à la Coupe du Monde ?

"Les Diables Rouges ? Ce n'est pas à moi de le dire, ça" : hilare, Thorgan Hazard ne voulait pas faire de grandes déclarations après la victoire contre OHL, lors de laquelle il a été l'homme du match avec deux buts. La question finira pourtant bien par se poser.

On le sait : lors de certaines présélections précédentes, Thorgan Hazard faisait partie du noyau élargi considéré par Rudi Garcia. Rien de vraiment significatif : ces présélections comptent entre 40 et 50 joueurs, et un garçon comptant 47 caps et ayant disputé trois grands tournois y a naturellement sa place. 

Domenico Tedesco ne l'a jamais appelé 

Mais la dernière sélection de Thorgan Hazard commence à dater. C'est simple : le frère d'Eden n'a... jamais été appelé sous Domenico Tedesco. Il faut dire que sa saison 2022-2023 aura été très compliquée au Borussia Dortmund et au PSV Eindhoven, et qu'il ne jouait ensuite "que" au RSC Anderlecht.

Désormais, Hazard joue toujours à Anderlecht - mais les circonstances ont changé. Enfin, il enchaîne les matchs, sans blessures. Et c'est la première fois de sa carrière que Thorgan est en tête du classement des buteurs. Certes, en inscrivant de nombreux penaltys, mais ses 10 passes décisives toutes compétitions confondues comptent aussi pour quelque chose. 

Lire aussi… Thorgan Hazard attend un signe d'Anderlecht : le prochain directeur sportif n'aura pas le droit à l'erreur

Hazard a peu de chances de retrouver les Diables Rouges, mais... 

Son rôle, aussi, a changé sous Jérémy Taravel : Thorgan Hazard est désormais un "faux 9" - et on sait que Rudi Garcia en aligne souvent, un peu par dépit, comme il l'a fait avec Charles De Ketelaere. Un CDK qui sera absent pour la trêve internationale à venir. Au vu des difficultés d'Openda et Batshuayi, les options sont réduites.

En qualité intrinsèque, Hazard a peu de chances de réintégrer le noyau des Diables Rouges. De nombreux jeunes talents frappent à la porte et recevront leur chance tôt ou tard : l'avenir est à eux, alors que le Mauve traîne parfois la patte quand il doit enchaîner les matchs. Dans quel état physique sera-t-il au terme des Playoffs ? 

Mais Thorgan Hazard a pour lui un énorme atout : l'expérience. Il sait ce qu'est une Coupe du Monde - il en a connu deux, une de rêve, une de cauchemar. Il connaît les cadres du noyau belge, s'entend bien avec tout le monde, y compris avec le sélectionneur qui a un lien particulier avec la famille Hazard. Sa polyvalence est aussi un atout. Bref : s'il faudrait de nombreuses absences et un sacré concours de circonstances pour que Thorgan aille à Seattle en juin prochain, il ne devrait pas pour autant déjà réserver ses vacances...

Jupiler Pro League

 Journée 27
Standard Standard 1-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
KV Malines KV Malines 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 1-0 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 5-1 OH Louvain OH Louvain
KRC Genk KRC Genk 3-0 La Gantoise La Gantoise
Westerlo Westerlo 0-0 Union SG Union SG
Charleroi Charleroi 1-2 FC Bruges FC Bruges
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 0-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
