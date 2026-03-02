Yannick Ferrera a de l'ambition : "Réduire l'écart de moitié avant les barrages"

Les débuts de Yannick Ferrera à Dender ne se sont pas mal passés : la lanterne rouge a pris un bon point sur la pelouse du Cercle de Bruges. Trop peu, cependant.

Dender a tenu le zéro et pris un point important sur la pelouse du Cercle de Bruges ce dimanche. Un bon début pour Yannick Ferrera, même s'il faudra des victoires pour se rapprocher des équipes classées plus haut.

"Je suis surtout satisfait de l'attitude de mes joueurs. J'ai vu beaucoup de bonnes choses mais aussi beaucoup de choses à améliorer", reconnaît-il au micro de Sporza.

"Nous avons eu quelques belles situations, le Cercle aussi. Les gardiens de but ont fait un bon match. Je pense donc que c'est un résultat correct", continue Ferrera, qui espère désormais que Dender pourra commencer à se rapprocher des équipes classées au-dessus.

La RAAL est prévenue

"Nous avons montré que c'était possible et que l'écart n'était pas si grand que ce que le classement laisse suggérer", estime Yannick Ferrera. "Ca fait du bien. Avec ce point, nous prenons de la confiance. Au classement, peut-être que ça ne nous fait pas beaucoup avancer, mais dans les têtes, nous avons franchi quelques étapes".

L'objectif, désormais, est ambitieux pour le coach de la lanterne rouge : "Nous voulons diviser l'écart avec l'avant-dernier par deux avant la fin de la phase classique", affirme Ferrera. Un écart actuellement de 8 points : Dender devrait donc reprendre 4 points sur la RAAL. Les Loups sont prévenus !

