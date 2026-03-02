Vincent Kompany veut faire tomber un incroyable record avec le Bayern

Vincent Kompany veut faire tomber un incroyable record avec le Bayern
Photo: © photonews
Deviens fan de Bayern Munich! 614

Le Bayern Munich a fait un grand pas vers le titre en s'imposant à Dortmund. Avec onze points d'avance, le titre semble à portée de main, mais Vincent Kompany voit déjà plus loin que le simple championnat.

Le Bayern Munich a fait un immense pas vers le titre de champion le week-end dernier en s'imposant 2-3 face au Borussia Dortmund. Le club bavarois compte désormais pas moins de 11 points d'avance sur Dortmund.

Alors qu'il reste encore dix matches, il semble clair que le titre ne peut plus leur échapper. Les joueurs l'ont d'ailleurs clairement affirmé après la victoire du week-end dernier. Entre-temps, Vincent Kompany voit déjà plus loin.

Kompany vise un record historique de buts avec le Bayern

"Nous avons encore la chance cette saison de réaliser quelque chose de grand en Bundesliga", a-t-il déclaré dans des propos relayés par Het Laatste Nieuws. "C'est encore un peu tôt pour en parler, mais il y a un record qui figure depuis très, très longtemps dans les tablettes. Le record de buts."

Le Rekordmeister veut donc faire tomber un record insensé : le plus grand nombre de buts inscrits en une seule saison de Bundesliga. Lors de la saison 1971-1972, le Bayern a inscrit 101 buts. Le record tient toujours, 54 ans plus tard.


"Si nous parvenons à rester pleinement concentrés, qui sait combien de buts nous pourrons encore marquer ? Il n'y a aucune raison de changer de cap, ne serait-ce qu'une seconde", a déclaré Kompany, déterminé. Le Bayern a inscrit 88 buts cette saison, et il reste 10 matchs à jouer. C'est jouable...

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Bundesliga
Bundesliga Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Bayern Munich
Vincent Kompany

Plus de news

Charleroi - Bruges était-il trop long ? Pourquoi l'arbitre Verbeke a-t-il laissé jouer jusqu'à la 100e minute

Charleroi - Bruges était-il trop long ? Pourquoi l'arbitre Verbeke a-t-il laissé jouer jusqu'à la 100e minute

13:30
Débordements au Mambourg : un joueur de Bruges s'est fait cracher dessus

Débordements au Mambourg : un joueur de Bruges s'est fait cracher dessus

12:00
1
Un Hazard à la Coupe du Monde tout de même ? Le nouveau rôle de Thorgan lui permet de rêver

Un Hazard à la Coupe du Monde tout de même ? Le nouveau rôle de Thorgan lui permet de rêver

11:40
Le Standard ne l'avait pas constaté, mais... "Nathan Ngoy marque souvent à l'entraînement"

Le Standard ne l'avait pas constaté, mais... "Nathan Ngoy marque souvent à l'entraînement"

11:20
2
Situation folle au Danemark : avec un ex-flop d'Anderlecht, le FC Copenhague est... relégable

Situation folle au Danemark : avec un ex-flop d'Anderlecht, le FC Copenhague est... relégable

11:00
"Vous avez vos trucs, nous avons les nôtres" : le Club de Bruges répond aux contestations de Charleroi Réaction

"Vous avez vos trucs, nous avons les nôtres" : le Club de Bruges répond aux contestations de Charleroi

10:20
2
Un Belge crée la surprise en ce début d'année : "Il est exceptionnel"

Un Belge crée la surprise en ce début d'année : "Il est exceptionnel"

10:00
Yannick Ferrera a de l'ambition : "Réduire l'écart de moitié avant les barrages"

Yannick Ferrera a de l'ambition : "Réduire l'écart de moitié avant les barrages"

09:40
"L'arbitre ne dit rien, mais l'assistant à 30 mètres intervient ?" : la phase qui fait enrager Hans Cornelis

"L'arbitre ne dit rien, mais l'assistant à 30 mètres intervient ?" : la phase qui fait enrager Hans Cornelis

09:20
1
Les absences, une excuse pour l'Union ? David Hubert répond clairement

Les absences, une excuse pour l'Union ? David Hubert répond clairement

09:00
Le Belge de la semaine, c'est lui : "Je suis chanceux"

Le Belge de la semaine, c'est lui : "Je suis chanceux"

08:30
Voici l'attaquant le plus cher du championnat de Belgique : bientôt une vente record ?

Voici l'attaquant le plus cher du championnat de Belgique : bientôt une vente record ?

08:00
Après la polémique et les critiques de Kompany, José Mourinho réagit fermement

Après la polémique et les critiques de Kompany, José Mourinho réagit fermement

07:40
Un jour sans pour l'Union : "Indigne d'un champion de Belgique"

Un jour sans pour l'Union : "Indigne d'un champion de Belgique"

07:20
Fort contre les forts, faible contre les plus faibles : et revoilà le Standard dos au mur Analyse

Fort contre les forts, faible contre les plus faibles : et revoilà le Standard dos au mur

07:00
Une absence de marque à Genk contre l'Union : "Il faudra prendre sa relève, aussi difficile que ce soit"

Une absence de marque à Genk contre l'Union : "Il faudra prendre sa relève, aussi difficile que ce soit"

06:30
Le match le plus compliqué de Vincent Kompany ? Le Bayern fait un grand pas vers le titre face à Dortmund

Le match le plus compliqué de Vincent Kompany ? Le Bayern fait un grand pas vers le titre face à Dortmund

01/03
🎥 Premier match et premier (joli) but pour Anderlecht : "Je suis venu ici pour le noyau A"

🎥 Premier match et premier (joli) but pour Anderlecht : "Je suis venu ici pour le noyau A"

06:00
Le maintien assuré après 30 journées pour la RAAL ? Pourquoi ce n'est pas une priorité pour Frédéric Taquin

Le maintien assuré après 30 journées pour la RAAL ? Pourquoi ce n'est pas une priorité pour Frédéric Taquin

23:00
Van den Kerkhof abandonne ses coéquipiers, Romsaas méritant : les notes de Charleroi contre Bruges

Van den Kerkhof abandonne ses coéquipiers, Romsaas méritant : les notes de Charleroi contre Bruges

22:20
Genk de retour dans le top 6 après une semaine cruciale : "C'est la cerise sur le gâteau"

Genk de retour dans le top 6 après une semaine cruciale : "C'est la cerise sur le gâteau"

22:00
Vincent Euvrard ne voit pas tout en noir, au Standard : "C'est un projet et on continue de construire"

Vincent Euvrard ne voit pas tout en noir, au Standard : "C'est un projet et on continue de construire"

21:40
Pour la première de Yannick Ferrera, Dender manque le coup en or dans les derniers instants au Cercle

Pour la première de Yannick Ferrera, Dender manque le coup en or dans les derniers instants au Cercle

21:20
Les Zèbres n'en peuvent plus : "Fini de se taire, Charleroi dérange le championnat belge !"

Les Zèbres n'en peuvent plus : "Fini de se taire, Charleroi dérange le championnat belge !"

21:05
8
Thorgan Hazard attend un signe d'Anderlecht : le prochain directeur sportif n'aura pas le droit à l'erreur

Thorgan Hazard attend un signe d'Anderlecht : le prochain directeur sportif n'aura pas le droit à l'erreur

21:00
1
🎥 Le geste stupide du week-end... qui pourrait coûter plusieurs semaines de suspension

🎥 Le geste stupide du week-end... qui pourrait coûter plusieurs semaines de suspension

20:45
Un penalty et une rouge en dix minutes : Charleroi se saborde et craque à la dernière seconde

Un penalty et une rouge en dix minutes : Charleroi se saborde et craque à la dernière seconde

20:38
10
Tzolis égalise, les Zèbres à dix ! Suivez Charleroi - Club de Bruges en Direct Commenté Live

Tzolis égalise, les Zèbres à dix ! Suivez Charleroi - Club de Bruges en Direct Commenté

18:52
Trois buts en trois matchs : un Belge offre la victoire à son équipe en Liga

Trois buts en trois matchs : un Belge offre la victoire à son équipe en Liga

20:00
Nathan Ngoy fait gagner Lille pour la deuxième fois en quatre jours grâce à un but 100 % belge !

Nathan Ngoy fait gagner Lille pour la deuxième fois en quatre jours grâce à un but 100 % belge !

19:20
Seraing crée la surprise en Challenger Pro League, fin de match folle entre le RWDM et Eupen !

Seraing crée la surprise en Challenger Pro League, fin de match folle entre le RWDM et Eupen !

19:00
"Ça ne peut plus durer comme ça" : la Gantoise sous pression après sa chute contre Genk

"Ça ne peut plus durer comme ça" : la Gantoise sous pression après sa chute contre Genk

18:40
Même à 11 contre 10, une Union terne perd deux points à Westerlo

Même à 11 contre 10, une Union terne perd deux points à Westerlo

18:00
Un SL16 renforcé par un oublié du noyau A s'impose et sort de la zone rouge, Habay s'offre le derby en D1 ACFF

Un SL16 renforcé par un oublié du noyau A s'impose et sort de la zone rouge, Habay s'offre le derby en D1 ACFF

18:21
"Je ne pense pas que la course au titre soit terminée" : le Bayern de Vincent Kompany sur ses gardes

"Je ne pense pas que la course au titre soit terminée" : le Bayern de Vincent Kompany sur ses gardes

15:00
Koni De Winter montre la voie à ses coéquipiers : l'AC Milan s'impose sur le fil

Koni De Winter montre la voie à ses coéquipiers : l'AC Milan s'impose sur le fil

17:30

Plus de news

Les plus populaires

Bundesliga

 Journée 24
FC Augsburg FC Augsburg 2-0 1. FC Cologne 1. FC Cologne
Werder Brême Werder Brême 2-0 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 1-1 FSV Mainz 05 FSV Mainz 05
B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach 1-0 Union Berlin Union Berlin
Hoffenheim Hoffenheim 0-1 FC St. Pauli FC St. Pauli
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 2-3 Bayern Munich Bayern Munich
VFB Stuttgart VFB Stuttgart 4-0 Wolfsburg Wolfsburg
Eintracht Francfort Eintracht Francfort 2-0 Freiburg Freiburg
Hambourg Hambourg 1-2 RB Leipzig RB Leipzig
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved