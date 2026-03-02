Vincent Kompany veut faire tomber un incroyable record avec le Bayern

Le Bayern Munich a fait un grand pas vers le titre en s'imposant à Dortmund. Avec onze points d'avance, le titre semble à portée de main, mais Vincent Kompany voit déjà plus loin que le simple championnat.

Le Bayern Munich a fait un immense pas vers le titre de champion le week-end dernier en s'imposant 2-3 face au Borussia Dortmund. Le club bavarois compte désormais pas moins de 11 points d'avance sur Dortmund.

Alors qu'il reste encore dix matches, il semble clair que le titre ne peut plus leur échapper. Les joueurs l'ont d'ailleurs clairement affirmé après la victoire du week-end dernier. Entre-temps, Vincent Kompany voit déjà plus loin.

Kompany vise un record historique de buts avec le Bayern

"Nous avons encore la chance cette saison de réaliser quelque chose de grand en Bundesliga", a-t-il déclaré dans des propos relayés par Het Laatste Nieuws. "C'est encore un peu tôt pour en parler, mais il y a un record qui figure depuis très, très longtemps dans les tablettes. Le record de buts."

Le Rekordmeister veut donc faire tomber un record insensé : le plus grand nombre de buts inscrits en une seule saison de Bundesliga. Lors de la saison 1971-1972, le Bayern a inscrit 101 buts. Le record tient toujours, 54 ans plus tard.



"Si nous parvenons à rester pleinement concentrés, qui sait combien de buts nous pourrons encore marquer ? Il n'y a aucune raison de changer de cap, ne serait-ce qu'une seconde", a déclaré Kompany, déterminé. Le Bayern a inscrit 88 buts cette saison, et il reste 10 matchs à jouer. C'est jouable...