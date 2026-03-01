Nathan Ngoy fait gagner Lille pour la deuxième fois en quatre jours grâce à un but 100 % belge !

Nathan Ngoy a donné la victoire au LOSC dans les derniers instants de la rencontre face au FC Nantes, sur un service... de Thomas Meunier ! Un but 100 % belge et une victoire capitale pour les Dogues dans la course à l'Europe.

Avant la semaine dernière, Nathan Ngoy n'avait inscrit qu'un seul but dans sa carrière professionnelle : une superbe volée lors d’un incroyable Clasico, offrant la victoire au Standard contre Anderlecht (3-2).

Sur la pelouse de l'Étoile Rouge de Belgrade, en barrages de l'Europa League, le défenseur central belge de 22 ans a marqué son premier but sous les couleurs du LOSC en prolongations, scellant la qualification pour les huitièmes de finale.

Titularisé à nouveau pour la réception du FC Nantes ce dimanche, l'ancien joueur du Standard a remis le couvert, offrant la victoire aux Dogues… à la 90+4e minute, en se montrant une nouvelle fois présent et décisif dans le rectangle.

Nathan Ngoy buteur décisif pour la deuxième fois en quatre jours !

Un but 100 % belge pour les Lillois, puisque Thomas Meunier a servi Ngoy, permettant à Lille de prendre trois points très importants dans la course aux places européennes.

Le LOSC occupe désormais la cinquième place, à égalité avec le Stade Rennais et l'Olympique de Marseille, qui doit affronter Lyon dans un autre match clé ce dimanche soir. Nantes, de son côté, reste avant-dernier et manque l’occasion de prendre un point précieux.

