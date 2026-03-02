Un jour sans pour l'Union : "Indigne d'un champion de Belgique"

L'Union Saint-Gilloise n'est pas parvenue, à 11 contre 10, à battre Westerlo et méritait même probablement de perdre.

Sacrée contre-performance du champion en titre. Après l'exclusion tout à fait logique de Clinton Nsiala pour un coup de poing incompréhensible sur Marc Giger, c'est bien le KVC Westerlo, à 10 contre 11, qui aura été la meilleure équipe sur le terrain.

Pour Kamiel Van de Perre, se retrouver en supériorité numérique n'aura pas facilité la tâche à l'Union Saint-Gilloise. "C'était un cadeau empoisonné car à 11 contre 11, Westerlo laissait plus d'espaces", pointe le milieu de terrain dans des propos relayés par La Dernière Heure.

L'Union Saint-Gilloise presque rattrapée par Bruges

Mais pas question de se servir de ça comme d'une excuse, ni de l'absence d'un attaquant de pointe, qui s'est faite cruellement ressentir. "Être en supériorité numérique pendant une heure et ne pas marquer, c'est tout simplement indigne d'un champion de Belgique", reconnaît Van de Perre.

"Tout le monde s'accorde à dire que ce qu'on a vu là, ce n'était pas l'Union. Nous savions tous dans le vestiaire que ce n'était pas assez bon. Il peut y avoir des jours sans, mais il ne faut pas que ça arrive trop souvent", conclut-il.

La victoire en dernière seconde du Club de Bruges au Mambourg plus tard dans la soirée réduit désormais l'écart entre l'USG et les Gazelles à un petit point seulement.