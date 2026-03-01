Genk de retour dans le top 6 après une semaine cruciale : "C'est la cerise sur le gâteau"

Grâce à sa victoire 3-0 contre La Gantoise, le Racing Genk réintègre le top 6 à l'issue de la 27e journée de Jupiler Pro League. Les Limbourgeois ont conclu une semaine cruciale de la meilleure des manières.

Le Racing Genk a conclu sa semaine cruciale en beauté. Après avoir décroché sa qualification pour les huitièmes de finale de l'Europa League aux dépens du Dinamo Zagreb, jeudi, les Limbourgeois ont largement battu La Gantoise ce dimanche.

"Nous avons très bien entamé la partie", a déclaré Nicky Hayen en conférence de presse. "Tobias Lawal nous a maintenus dans le match grâce à son arrêt pour éviter le 1-1. Nous sommes ensuite revenus des vestiaires avec une énergie incroyable et avons fait le break."

"Nous avons ensuite eu plusieurs occasions de marquer un troisième but plus tôt, ce qui nous aurait facilité la tâche. Nous y sommes finalement parvenus en fin de match", souriait Nicky Hayen, conscient de l'importance de cette victoire au classement.

Semaine parfaite pour Genk, qui revient dans le top 6

"C'est une cerise sur le gâteau après une très belle semaine. Nous n'avons jamais caché que ces deux matchs seraient cruciaux pour la suite de notre saison. Nous les avons remportés et nous concluons cette semaine de manière positive", s'est réjoui Nicky Hayen.

Lire aussi… "Ça ne peut plus durer comme ça" : la Gantoise sous pression après sa chute contre Genk›

L'entraîneur limbourgeois est d'autant plus satisfait qu'il a pu faire tourner son effectif, avec quatre nouveaux joueurs alignés par rapport à jeudi. "Au lieu de 12 ou 13, nous avons désormais 17 ou 18 joueurs sur lesquels nous pouvons compter, ce qui fera une grande différence en fin de saison", a conclu le T1 du Racing Genk.