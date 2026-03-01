"Ça ne peut plus durer comme ça" : la Gantoise sous pression après sa chute contre Genk

La Gantoise est sortie du top 6 après sa défaite 3-0 à Genk. Less Buffalos n'ont plus droit à l'erreur dans la course aux Champions' Play-offs.

La Gantoise a pris un gros coup sur la tête ce dimanche après-midi en Jupiler Pro League. Les Buffalos se sont inclinés 3-0 sur la pelouse de Genk, une défaite qui les éjecte par la même occasion du top 6.

"C'est à nous de nous regarder dans la glace maintenant", reconnaît Siebe Van der Heyden. "C'est le moment de vérité. Aujourd'hui, c'en était un, mais on est passés à côté", a-t-il confié au micro de DAZN.

La Gantoise a affiché ses ambitions à plusieurs reprises et veut disputer les Champions' Play-offs, mais dans ces conditions, ça devient compliqué. Le week-end dernier, l'équipe avait perdu contre le Cercle de Bruges. Pour l'instant, on ne voit pas amélioration.

La Gantoise doit se réveiller d'urgence

"On doit se serrer les coudes, parce que ça ne peut plus durer comme ça", insiste Van der Heyden. "Ce n'est pas possible. De cette manière, on n'atteindra jamais les PO1. Il va falloir réagir très rapidement."

Après le match, les joueurs sont allés saluer les supporters qui avaient fait le déplacement, mais l'accueil a été glacial. Les fans n'étaient pas du tout satisfaits de la prestation de leur club. "Je comprends la réaction des supporters", a conclu Van der Heyden.