Une absence de marque à Genk contre l'Union : "Il faudra prendre sa relève, aussi difficile que ce soit"

Vainqueur de sa confrontation importante face à La Gantoise dans la course au top 6, le Racing Genk ne pourra pas compter sur son capitaine pour son déplacement de la semaine prochaine à l'Union. Bryan Heynen a reçu sa cinquième carte jaune de la saison en fin de match contre les Buffalos.

Dans une rencontre très importante pour la course à la sixième place, le Racing Genk n’a fait qu’une bouchée de La Gantoise ce dimanche à la Cegeka Arena, grâce à des buts de Zakaria El Ouahdi, Noah Adedeji-Sternberg et Yira Sor.

Cette victoire permet au club limbourgeois de reprendre la sixième place à trois journées de la fin de la phase classique. Malgré une lourde défaite concédée face au Standard la semaine précédente, les hommes de Nicky Hayen se retrouvent désormais en pole position dans la lutte pour les Champions Play-Offs.

Le calendrier des trois derniers matchs ne facilite toutefois pas la tâche du Racing Genk, qui se déplacera à l’Union Saint-Gilloise la semaine prochaine avant de recevoir Saint-Trond et de se rendre à la RAAL La Louvière lors de la dernière journée.

Le Racing Genk sans son capitaine Bryan Heynen à l'Union

Genk ne regardera cependant que "match après match", comme le répètent 99,99 % des acteurs du monde du football, alors que la réception de Saint-Trond sera encadrée par la double confrontation face à Fribourg en 1/8es de finale de l’Europa League.

Pour ces rencontres, Nicky Hayen pourra compter sur son capitaine Bryan Heynen, à l’inverse du déplacement au Parc Duden. Le milieu de terrain de 29 ans a en effet reçu sa cinquième carte jaune de la saison un peu bêtement, alors que son équipe menait 2-0 à l’aube du temps additionnel.



"Je ne suis pas un entraîneur qui se cache derrière les blessures ou les suspensions. Je fais confiance aux joueurs présents. Les remplaçants devront prendre la relève de Bryan, aussi difficile que ce soit, la semaine prochaine", a conclu Nicky Hayen.