Les absences, une excuse pour l'Union ? David Hubert répond clairement

Les absences de Promise David et Kevin Rodriguez en pointe se sont clairement fait ressentir face à Westerlo. Mais David Hubert refuse de s'en servir comme excuse.

On l'a clairement vu ce dimanche au Kuipje : du côté de l'Union Saint-Gilloise, il manquait un point d'ancrage devant pour marquer les buts. David Hubert a même dû finir le match en lançant Ross Sykes en pointe, en l'absence de Promise David et Kevin Rodriguez notamment.

"Nous avons d'autres profils, qui demandent une approche et une animation différentes. Je ne me focalise pas sur les absents mais sur les joueurs à ma disposition", déclare David Hubert après la rencontre au micro de la RTBF.

"Mais aujourd'hui, ce n'est pas à cause des absents mais à cause de notre prestation en tant qu'équipe", estime l'entraîneur de l'USG. "C'est une contre-performance. Bizarrement, quand Westerlo s'est retrouvé à 10 contre 11, nous avons moins bien fait ce que nous faisions bien à 11 contre 11".

David Hubert a vu "un mauvais match" de l'Union

L'Union n'est ainsi pas parvenue à trouver la faille. "Nous n'avons pas mis le tempo nécessaire. La qualifé au ballon et la qualité individuelle a fait défaut aujourd'hui. Si tu ne sais pas te créer plus d'occasions que ça contre 10 hommes, c'est un mauvais match", reconnaît David Hubert.

"Nous prenons un point, nous ne perdons pas. Mais ça ne nous avance pas beaucoup non plus. On sait le faire faire, mais il faut faire la bonne analyse et nous améliorer", conclut le coach de l'Union.