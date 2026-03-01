Thorgan Hazard attend un signe d'Anderlecht : le prochain directeur sportif n'aura pas le droit à l'erreur

Le contrat de Thorgan Hazard expire en juin et Anderlecht doit trancher. Le club a proposé un an plus une option, mais le joueur a refusé cette offre.

Thorgan Hazard est prêt à revoir à la baisse son salaire de 1,8 million d'euros, mais il demande en échange au moins deux ans de contrat. Une demande qui paraît logique pour un joueur aussi décisif cette année.

Avec onze buts et cinq passes décisives, Hazard prouve qu'il est loin d'être fini. Il n'est pas seulement le meilleur buteur, c'est aussi un leader sur le terrain et dans le vestiaire. Il apporte de l'expérience, du calme et de l'efficacité. Ce genre de profil se fait rare dans le noyau actuel.

Ce qui interpelle, c'est qu'Anderlecht laisse l'initiative des discussions au joueur. "C'est en stand-by", a glissé Hazard. Il se sent bien à Bruxelles, mais attend d'y voir plus clair, notamment sur la structure sportive et l'arrivée du nouveau directeur sportif.

Thorgan attend le nouveau directeur sportif pour négocier

Un contrat de deux ans n'a rien d'excessif. Hazard n'aura même pas 35 ans à ce moment-là et ses qualités sont indiscutables. Il joue plus haut sur le terrain, se montre plus efficace que jamais et respire la confiance. De plus, son professionnalisme et son attitude font l'unanimité dans le groupe.

Anderlecht doit veiller à l'équilibre de son vestiaire. Hazard offre ce mélange de maturité et de talent pour encadrer les jeunes et obtenir des résultats.