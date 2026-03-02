Le Standard ne l'avait pas constaté, mais... "Nathan Ngoy marque souvent à l'entraînement"

Le Standard ne l'avait pas constaté, mais... "Nathan Ngoy marque souvent à l'entraînement"
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Deux buts en deux matchs : Nathan Ngoy a été l'homme de la semaine au LOSC. Son coach n'était pas nécessairement surpris : l'ex-Rouche semble affûté à l'entraînement.

Lucas Stassin n'a pas été le seul Belge à planter deux buts en France cette semaine : Nathan Ngoy a sauvé le LOSC face à l'Etoile Rouge de Belgrade en Europe, avant de récidiver ce dimanche contre le FC Nantes. Avec 3 buts pour les Dogues, Ngoy fait déjà mieux qu'au Standard, où il n'avait marqué qu'une fois.

"Nathan marque régulièrement lors des petits jeux à l'entraînement", affirme Bruno Genesio, l'entraîneur du LOSC, dans des propos relayés par Le Petit Lillois.

"Ce n’est pas complètement au hasard. Il vient de marquer deux buts très très importants, deux buts difficiles à marquer parce qu’il n’y a pas beaucoup de place pour mettre le ballon".

Nathan Ngoy, le buteur qui manquait au LOSC ? 

Le jeune défenseur lui-même relativisait son rôle mais une chose est sûre : Lille lui doit une fière chandelle après la semaine écoulée. "Nathan n'a pas d'états d'âme : qu'il joue, qu'il ne joue pas, qu'il soit titulaire ou pas, il garde le même comportement à l'entraînement ou le jour du match. C'est un garçon facile à coacher", continue Genesio.

Lire aussi… Le Belge de la semaine, c'est lui : "Je suis chanceux"
"Et je vous le dis : à l'entraînement, il est souvent assez efficace devant le but, il a une qualité technique qui est au-dessus de la moyenne, surtout pour un défenseur central", insiste le coach des Dogues. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Ligue 1
Ligue 1 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Standard
Nantes

Plus de news

Le Belge de la semaine, c'est lui : "Je suis chanceux"

Le Belge de la semaine, c'est lui : "Je suis chanceux"

08:30
Charleroi - Bruges était-il trop long ? Pourquoi l'arbitre Verbeke a-t-il laissé jouer jusqu'à la 100e minute

Charleroi - Bruges était-il trop long ? Pourquoi l'arbitre Verbeke a-t-il laissé jouer jusqu'à la 100e minute

13:30
Nathan Ngoy fait gagner Lille pour la deuxième fois en quatre jours grâce à un but 100 % belge !

Nathan Ngoy fait gagner Lille pour la deuxième fois en quatre jours grâce à un but 100 % belge !

19:20
Débordements au Mambourg : un joueur de Bruges s'est fait cracher dessus

Débordements au Mambourg : un joueur de Bruges s'est fait cracher dessus

12:00
1
Un Hazard à la Coupe du Monde tout de même ? Le nouveau rôle de Thorgan lui permet de rêver

Un Hazard à la Coupe du Monde tout de même ? Le nouveau rôle de Thorgan lui permet de rêver

11:40
Fort contre les forts, faible contre les plus faibles : et revoilà le Standard dos au mur Analyse

Fort contre les forts, faible contre les plus faibles : et revoilà le Standard dos au mur

07:00
"Vous avez vos trucs, nous avons les nôtres" : le Club de Bruges répond aux contestations de Charleroi Réaction

"Vous avez vos trucs, nous avons les nôtres" : le Club de Bruges répond aux contestations de Charleroi

10:20
2
Situation folle au Danemark : avec un ex-flop d'Anderlecht, le FC Copenhague est... relégable

Situation folle au Danemark : avec un ex-flop d'Anderlecht, le FC Copenhague est... relégable

11:00
Vincent Kompany veut faire tomber un incroyable record avec le Bayern

Vincent Kompany veut faire tomber un incroyable record avec le Bayern

10:40
Yannick Ferrera a de l'ambition : "Réduire l'écart de moitié avant les barrages"

Yannick Ferrera a de l'ambition : "Réduire l'écart de moitié avant les barrages"

09:40
"L'arbitre ne dit rien, mais l'assistant à 30 mètres intervient ?" : la phase qui fait enrager Hans Cornelis

"L'arbitre ne dit rien, mais l'assistant à 30 mètres intervient ?" : la phase qui fait enrager Hans Cornelis

09:20
1
Un Belge crée la surprise en ce début d'année : "Il est exceptionnel"

Un Belge crée la surprise en ce début d'année : "Il est exceptionnel"

10:00
Les absences, une excuse pour l'Union ? David Hubert répond clairement

Les absences, une excuse pour l'Union ? David Hubert répond clairement

09:00
Voici l'attaquant le plus cher du championnat de Belgique : bientôt une vente record ?

Voici l'attaquant le plus cher du championnat de Belgique : bientôt une vente record ?

08:00
Vincent Euvrard ne voit pas tout en noir, au Standard : "C'est un projet et on continue de construire"

Vincent Euvrard ne voit pas tout en noir, au Standard : "C'est un projet et on continue de construire"

21:40
Un jour sans pour l'Union : "Indigne d'un champion de Belgique"

Un jour sans pour l'Union : "Indigne d'un champion de Belgique"

07:20
Après la polémique et les critiques de Kompany, José Mourinho réagit fermement

Après la polémique et les critiques de Kompany, José Mourinho réagit fermement

07:40
Une absence de marque à Genk contre l'Union : "Il faudra prendre sa relève, aussi difficile que ce soit"

Une absence de marque à Genk contre l'Union : "Il faudra prendre sa relève, aussi difficile que ce soit"

06:30
🎥 Premier match et premier (joli) but pour Anderlecht : "Je suis venu ici pour le noyau A"

🎥 Premier match et premier (joli) but pour Anderlecht : "Je suis venu ici pour le noyau A"

06:00
Le maintien assuré après 30 journées pour la RAAL ? Pourquoi ce n'est pas une priorité pour Frédéric Taquin

Le maintien assuré après 30 journées pour la RAAL ? Pourquoi ce n'est pas une priorité pour Frédéric Taquin

23:00
Van den Kerkhof abandonne ses coéquipiers, Romsaas méritant : les notes de Charleroi contre Bruges

Van den Kerkhof abandonne ses coéquipiers, Romsaas méritant : les notes de Charleroi contre Bruges

22:20
Genk de retour dans le top 6 après une semaine cruciale : "C'est la cerise sur le gâteau"

Genk de retour dans le top 6 après une semaine cruciale : "C'est la cerise sur le gâteau"

22:00
Pour la première de Yannick Ferrera, Dender manque le coup en or dans les derniers instants au Cercle

Pour la première de Yannick Ferrera, Dender manque le coup en or dans les derniers instants au Cercle

21:20
Les Zèbres n'en peuvent plus : "Fini de se taire, Charleroi dérange le championnat belge !"

Les Zèbres n'en peuvent plus : "Fini de se taire, Charleroi dérange le championnat belge !"

21:05
8
Thorgan Hazard attend un signe d'Anderlecht : le prochain directeur sportif n'aura pas le droit à l'erreur

Thorgan Hazard attend un signe d'Anderlecht : le prochain directeur sportif n'aura pas le droit à l'erreur

21:00
1
🎥 Le geste stupide du week-end... qui pourrait coûter plusieurs semaines de suspension

🎥 Le geste stupide du week-end... qui pourrait coûter plusieurs semaines de suspension

20:45
Un penalty et une rouge en dix minutes : Charleroi se saborde et craque à la dernière seconde

Un penalty et une rouge en dix minutes : Charleroi se saborde et craque à la dernière seconde

20:38
10
Tzolis égalise, les Zèbres à dix ! Suivez Charleroi - Club de Bruges en Direct Commenté Live

Tzolis égalise, les Zèbres à dix ! Suivez Charleroi - Club de Bruges en Direct Commenté

18:52
Le Standard à nouveau privé de son capitaine : l'infirmerie des Rouches ne se désemplit décidément pas Interview

Le Standard à nouveau privé de son capitaine : l'infirmerie des Rouches ne se désemplit décidément pas

15:20
Trois buts en trois matchs : un Belge offre la victoire à son équipe en Liga

Trois buts en trois matchs : un Belge offre la victoire à son équipe en Liga

20:00
Un SL16 renforcé par un oublié du noyau A s'impose et sort de la zone rouge, Habay s'offre le derby en D1 ACFF

Un SL16 renforcé par un oublié du noyau A s'impose et sort de la zone rouge, Habay s'offre le derby en D1 ACFF

18:21
"Ça ne peut plus durer comme ça" : la Gantoise sous pression après sa chute contre Genk

"Ça ne peut plus durer comme ça" : la Gantoise sous pression après sa chute contre Genk

18:40
Même à 11 contre 10, une Union terne perd deux points à Westerlo

Même à 11 contre 10, une Union terne perd deux points à Westerlo

18:00
Seraing crée la surprise en Challenger Pro League, fin de match folle entre le RWDM et Eupen !

Seraing crée la surprise en Challenger Pro League, fin de match folle entre le RWDM et Eupen !

19:00
Koni De Winter montre la voie à ses coéquipiers : l'AC Milan s'impose sur le fil

Koni De Winter montre la voie à ses coéquipiers : l'AC Milan s'impose sur le fil

17:30
"C'est la première fois que je vois ça" : Wouter Vrancken frustré après avoir manqué une occasion en or

"C'est la première fois que je vois ça" : Wouter Vrancken frustré après avoir manqué une occasion en or

16:30

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 27
Standard Standard 1-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
KV Malines KV Malines 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 1-0 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 5-1 OH Louvain OH Louvain
KRC Genk KRC Genk 3-0 La Gantoise La Gantoise
Westerlo Westerlo 0-0 Union SG Union SG
Charleroi Charleroi 1-2 FC Bruges FC Bruges
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 0-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved