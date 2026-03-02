Le Standard ne l'avait pas constaté, mais... "Nathan Ngoy marque souvent à l'entraînement"

Deux buts en deux matchs : Nathan Ngoy a été l'homme de la semaine au LOSC. Son coach n'était pas nécessairement surpris : l'ex-Rouche semble affûté à l'entraînement.

Lucas Stassin n'a pas été le seul Belge à planter deux buts en France cette semaine : Nathan Ngoy a sauvé le LOSC face à l'Etoile Rouge de Belgrade en Europe, avant de récidiver ce dimanche contre le FC Nantes. Avec 3 buts pour les Dogues, Ngoy fait déjà mieux qu'au Standard, où il n'avait marqué qu'une fois.

"Nathan marque régulièrement lors des petits jeux à l'entraînement", affirme Bruno Genesio, l'entraîneur du LOSC, dans des propos relayés par Le Petit Lillois.

"Ce n’est pas complètement au hasard. Il vient de marquer deux buts très très importants, deux buts difficiles à marquer parce qu’il n’y a pas beaucoup de place pour mettre le ballon".

Nathan Ngoy, le buteur qui manquait au LOSC ?

Le jeune défenseur lui-même relativisait son rôle mais une chose est sûre : Lille lui doit une fière chandelle après la semaine écoulée. "Nathan n'a pas d'états d'âme : qu'il joue, qu'il ne joue pas, qu'il soit titulaire ou pas, il garde le même comportement à l'entraînement ou le jour du match. C'est un garçon facile à coacher", continue Genesio.

Lire aussi… Le Belge de la semaine, c'est lui : "Je suis chanceux"›

"Et je vous le dis : à l'entraînement, il est souvent assez efficace devant le but, il a une qualité technique qui est au-dessus de la moyenne, surtout pour un défenseur central", insiste le coach des Dogues.