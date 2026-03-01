Seraing crée la surprise en Challenger Pro League, fin de match folle entre le RWDM et Eupen !

Seraing crée la surprise en Challenger Pro League, fin de match folle entre le RWDM et Eupen !
Photo: © photonews

Pas vraiment attendu au début de la rencontre, le RFC Seraing a créé la surprise en s'imposant sur la pelouse de Lommel ce dimanche. Les Métallos reviennent dans le sillage du Jong Genk... et des Francs Borains !

Prendre un point aurait déjà été un bon résultat pour le RFC Seraing, en déplacement chez le quatrième de la Challenger Pro League, le SK Lommel, ce dimanche.

Cette affirmation s’est avérée encore plus vraie juste après la pause, lorsque Bassim Boukteb a été exclu pour une seconde carte jaune, laissant les Métallos à dix pour les quarante dernières minutes.

Mais, à la surprise générale, les troupes reprises par Arnauld Mercier la semaine dernière ont ouvert le score grâce à Fostave Mabani à l’heure de jeu, et ont conservé leur avantage pour prendre trois points cruciaux sur la pelouse de Lommel, ce qui leur permet de revenir dans le sillage du Jong Genk… et des Francs Borains.

Quatre buts en 15 minutes entre le RWDM et Eupen !

Dans le même temps, le RWDM Brussels et l’AS Eupen se sont quittés sur un score de parité au stade Edmond Machtens, au terme d’une fin de rencontre de folie. C’était encore 0-0 à la 79e minute avant l’ouverture du score de l’ancien défenseur du Standard, Merveille Bokadi.

Pour les Molenbeekois, Huguinho a réagi dans la foulée (1-1, 83e), puis Kevin Mohwald a redonné l’avantage aux Pandas quatre minutes plus tard (1-2, 87e). Le but de la victoire, pensaient-ils, mais c’était sans compter sur l’égalisation de Kwasi Poku au bout du temps additionnel (2-2, 90+5e).

Un partage qui n’arrange vraiment aucune des deux équipes, puisque le RWDM voit encore le RFC Seraing se rapprocher, tandis que l’AS Eupen laisse encore un peu plus filer les candidats au tour final. Beaucoup de spectacle en fin de rencontre, mais pas de vainqueur, y compris sur le plan mental, entre les deux équipes. 

 Classement T P G P P B = Forme
1. SK Beveren SK Beveren 25 69 22 3 0 55-17 38 G G G G G
2. KV Courtrai KV Courtrai 25 54 17 3 5 46-25 21 P G P G G
3. Beerschot Beerschot 26 48 14 6 6 37-25 12 G G P P G
4. Lommel SK Lommel SK 26 45 13 6 7 49-37 12 P P G G P
5. FC Liège FC Liège 26 43 13 4 9 37-31 6 P G P G P
6. Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 26 43 12 7 7 37-32 5 P P G P P
7. La Gantoise La Gantoise 25 36 11 3 11 35-34 1 P P G P G
8. Eupen Eupen 25 36 9 9 7 34-30 4 P P G P P
9. KSC Lokeren KSC Lokeren 25 33 8 9 8 35-35 0 P P P G P
10. RWDM Brussels RWDM Brussels 26 29 7 8 11 40-43 -3 G P P P P
11. Lierse SK Lierse SK 25 27 7 6 12 28-35 -7 P P P P G
12. RSCA Futures RSCA Futures 25 27 6 9 10 36-39 -3 P G P G G
13. Francs Borains Francs Borains 25 24 6 7 12 23-33 -10 G P P P P
14. Jong Genk Jong Genk 25 23 6 5 14 33-50 -17 G P G P P
15. RFC Seraing RFC Seraing 24 23 5 8 11 23-34 -11 P P P G G
16. Club Brugge NXT Club Brugge NXT 26 16 4 4 18 27-47 -20 G P P P P
17. Olympic Charleroi Olympic Charleroi 25 16 3 7 15 21-49 -28 P P P G P

