Vincent Euvrard n'est jamais tranquille : un joueur du Standard à présent menacé de deux matchs de suspension

Ce vendredi soir contre la RAAL La Louvière, Marco Ilaimaharitra a écopé de sa neuvième carte jaune de la saison. Le milieu de terrain des Rouches écopera de deux matchs de suspension s'il en prend une dixième avant le début des Play-Offs.

En bonne position pour mettre la pression sur ses concurrents en début de week-end, le Standard est retombé dans ses travers vendredi soir et a partagé l'enjeu face à la RAAL La Louvière.

Très dominateurs durant les quinze premières minutes, les Rouches ont ensuite marqué un temps d'arrêt, puis ont eu les jambes coupées après l'égalisation tombée de nulle part de Pape Moussa Fall, et n'ont jamais su réagir.

En fin de rencontre, ce sont même les Louviérois qui ont poussé et se sont procuré plusieurs occasions. Pour empêcher une dernière contre-attaque, Marco Ilaimaharitra, buteur sur penalty en début de rencontre, a d'ailleurs dû commettre la faute nécessaire à la 90+3e minute.

Marco Ilaimaharitra menacé de deux matchs de suspension

Elle lui a valu un avertissement de la part de Simon Bourdeaud'hui, qui ne sera pas sans conséquence d'ici à la fin de la phase classique. Cette carte jaune était en effet la neuvième du milieu de terrain malgache, ce qui signifie qu'il est désormais sous la menace d'une suspension.

Après avoir manqué la réception de Louvain en décembre suite à sa cinquième carte jaune, Ilaimaharitra pourrait désormais manquer deux matchs s'il venait à recevoir son dixième avertissement avant les Play-Offs, où les compteurs sont remis à zéro. Notons que s'il est averti lors de, par exemple, la 30e journée, il ratera bien les deux premiers matchs de Play-Offs malgré le "reset" des statistiques.





Une suspension qui serait évidemment très dommageable pour le Standard, déjà très fragile au milieu de terrain, puisque Casper Nielsen et Teddy Teuma devraient prochainement faire leur retour de blessure sans pour autant être directement à 100 %.