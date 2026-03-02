Après l'affaire Prestianni-Vinicius, une nouvelle règle qui entrerait en vigueur dès la Coupe du monde 2026 ?

Photo: © photonews

Suite à la polémique entourant le joueur de Benfica Gianluca Prestianni, le président de la FIFA Gianni Infantino estime qu'un joueur se couvrant la bouche durant une dispute devrait être exclu. Une nouvelle règle qui pourrait être active dès la Coupe du monde 2026.

La polémique entourant l'Argentin Gianluca Prestianni a fait grand bruit ces derniers jours. Le joueur du SL Benfica est accusé d'avoir proféré des insultes racistes à l'encontre de Vinicius Junior lors de la rencontre de Ligue des Champions opposant les Lisboètes au Real Madrid.

Une situation qui a fait réagir bon nombre d'acteurs du football professionnel et qui est prise très au sérieux par le président de la FIFA, Gianni Infantino, et encore plus à moins de quatre mois d'une Coupe du monde, un événement toujours regardé dans le monde entier.

Alors que l'enquête de l'UEFA est toujours en cours, Infantino a déposé une proposition claire lors d'une réunion de l'International Football Association Board (IFAB), qui crée et modifie les règles du jeu. "Si un joueur se cache la bouche et est accusé de tenir des propos malveillants, il devrait être expulsé du terrain", a-t-il déclaré, selon les propos retranscrits par Sky Sports.

Une carte rouge si un joueur se cache la bouche pendant une dispute ?

Selon Gianni Infantino, il devrait y avoir suspicion de propos déplacés si un joueur se couvre délibérément la bouche pendant une dispute sur le terrain. "Il n'est pas nécessaire de le faire autrement que pour dissimuler des discussions tactiques", a-t-il appuyé.


Le président de la FIFA a toutefois souligné que des preuves doivent être nécessaires pour exclure un joueur et qu'il ne suffit pas de se couvrir la bouche pour mériter une carte rouge. Cette nouvelle règle pourrait toutefois permettre aux arbitres de disposer d'une plus grande marge de manœuvre en cas de litige et pourrait faire son entrée en vigueur dès le Mondial 2026.

