Vincent Euvrard ne voit pas tout en noir, au Standard : "C'est un projet et on continue de construire"

Accroché par La Louvière, le Standard ne veut pas encore abandonner son ambition de top 6, même si la situation s'est largement compliquée sur le plan comptable. Les Rouches se battront jusqu'au bout et Vincent Euvrard ne veut pas laisser place aux calculs.

Ce vendredi soir face à la RAAL, le Standard avait l’occasion de doublement profiter de son beau succès acquis la semaine dernière au Racing Genk pour provisoirement prendre place dans le top 6 en attendant les autres résultats du week-end.

Mais les Rouches ont raté le coche à Sclessin et ont été contraints au partage face à des Loups pourtant menés au score dès la cinquième minute après le penalty concédé par Wagane Faye et inscrit par Marco Ilaimaharitra.

Vincent Euvrard n’abandonne pas le top 6

Un véritable coup de massue pour les hommes de Vincent Euvrard, passés d’une superbe position à une situation de condamnés au 9 sur 9, soit à l’exploit, lors des trois derniers matchs de la phase classique. En conférence de presse après la rencontre, le T1 des Rouches souhaitait cependant garder la tête haute.

“Nous restons motivés. Nous représentons le Standard, et aujourd’hui, rien n’est joué mathématiquement. On doit vite se concentrer et on ira à Waregem pour les trois points, même si c’est un déplacement difficile. C’est un projet, on construit quelque chose, mais il y a encore beaucoup de points d’amélioration pour devenir un candidat régulier au top 6”, concédait Vincent Euvrard.

“Avec tout le respect pour notre équipe, comment peut-on parler d’enchaîner trois victoires alors qu’on ne l’a jamais fait cette saison ? On en voulait déjà deux pour la deuxième fois seulement, et on n’a pas réussi. On va donc se concentrer uniquement sur le prochain match et on verra où on se trouve après celui-ci, si on est encore dans la course ou non. La seule chose qu’on doit avoir en tête est de battre Zulte chez lui”, a-t-il conclu.