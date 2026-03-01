Trois buts en trois matchs : un Belge offre la victoire à son équipe en Liga

Buteur pour la troisième fois en trois rencontres, Largie Ramazani a inscrit, sur penalty, le seul but de la rencontre entre Valence et Osasuna ce dimanche en Liga. Il s'agit du quatrième but de la saison pour l'ailier de 25 ans.

Prêté par Leeds à Valence, Largie Ramazani a accumulé les montées au jeu en début de saison, avant d’être freiné par une blessure musculaire en octobre, et a dû attendre le mois de janvier pour véritablement recevoir sa chance.

Titulaire lors des deux derniers matchs, l’ailier belge de 25 ans avait déjà trouvé le chemin des filets à deux reprises, face à Levante et Villarreal, marquant ainsi de gros points face à ses concurrents directs dans la course aux titularisations.

Reconduit ce dimanche pour la réception d’Osasuna, Largie Ramazani a inscrit le seul et unique but de la rencontre… sur penalty, offrant ainsi les trois points à Valence.

Largie Ramazani offre la victoire à Valence

Il s’agit du quatrième but de la saison pour le joueur passé par les centres de formation d’Anderlecht, de Charlton et de Manchester United, qui avait fait ses débuts professionnels sous les couleurs d’Almeria avant de rejoindre Leeds.

Ce succès permet à Valence de prendre la quatorzième place en Liga et de s’éloigner davantage de la zone rouge, désormais à cinq points. Osasuna, de son côté, reste dixième, dans le ventre mou du championnat.