Trois buts en trois matchs : un Belge offre la victoire à son équipe en Liga

Trois buts en trois matchs : un Belge offre la victoire à son équipe en Liga
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Buteur pour la troisième fois en trois rencontres, Largie Ramazani a inscrit, sur penalty, le seul but de la rencontre entre Valence et Osasuna ce dimanche en Liga. Il s'agit du quatrième but de la saison pour l'ailier de 25 ans.

Prêté par Leeds à Valence, Largie Ramazani a accumulé les montées au jeu en début de saison, avant d’être freiné par une blessure musculaire en octobre, et a dû attendre le mois de janvier pour véritablement recevoir sa chance.

Titulaire lors des deux derniers matchs, l’ailier belge de 25 ans avait déjà trouvé le chemin des filets à deux reprises, face à Levante et Villarreal, marquant ainsi de gros points face à ses concurrents directs dans la course aux titularisations.

Reconduit ce dimanche pour la réception d’Osasuna, Largie Ramazani a inscrit le seul et unique but de la rencontre… sur penalty, offrant ainsi les trois points à Valence.

Largie Ramazani offre la victoire à Valence

Il s’agit du quatrième but de la saison pour le joueur passé par les centres de formation d’Anderlecht, de Charlton et de Manchester United, qui avait fait ses débuts professionnels sous les couleurs d’Almeria avant de rejoindre Leeds.

Ce succès permet à Valence de prendre la quatorzième place en Liga et de s’éloigner davantage de la zone rouge, désormais à cinq points. Osasuna, de son côté, reste dixième, dans le ventre mou du championnat. 

 Classement T P G P P B = Forme
1. FC Barcelone FC Barcelone 26 64 21 1 4 71-26 45 G G P G G
2. Real Madrid Real Madrid 25 60 19 3 3 54-21 33 G G G G P
3. Villarreal Villarreal 26 51 16 3 7 48-31 17 G P G G P
4. Atlético Madrid Atlético Madrid 26 51 15 6 5 43-23 20 P P P G G
5. Real Betis Real Betis 26 43 11 10 5 42-32 10 G G G P P
6. Celta De Vigo Celta De Vigo 26 40 10 10 6 36-28 8 P P P G G
7. Espanyol Barcelone Espanyol Barcelone 26 36 10 6 10 33-39 -6 P P P P P
8. Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 26 35 10 5 11 30-36 -6 P G G G P
9. Real Sociedad Real Sociedad 26 35 9 8 9 38-38 0 P G P P G
10. Osasuna Osasuna 26 33 9 6 11 30-30 0 P G P G P
11. Séville Séville 26 30 8 6 12 34-41 -7 P P P G P
12. Girona FC Girona FC 26 30 7 9 10 27-42 -15 P P G P P
13. Getafe Getafe 25 29 8 5 12 20-29 -9 P P G G P
14. Valencia CF Valencia CF 26 29 7 8 11 27-39 -12 P P G P G
15. Alaves Alaves 26 27 7 6 13 23-34 -11 G P P P P
16. Rayo Vallecano Rayo Vallecano 25 27 6 9 10 23-32 -9 P P G P P
17. Elche CF Elche CF 26 26 5 11 10 34-39 -5 P P P P P
18. Real Mallorca Real Mallorca 26 24 6 6 14 29-42 -13 G P P P P
19. Levante Levante 26 21 5 6 15 28-44 -16 P P P P G
20. Real Oviedo Real Oviedo 25 17 3 8 14 16-40 -24 P G P P P


Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
La Liga
La Liga Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Valencia CF
Osasuna
Largie Ramazani

Plus de news

Le maintien assuré après 30 journées pour la RAAL ? Pourquoi ce n'est pas une priorité pour Frédéric Taquin

Le maintien assuré après 30 journées pour la RAAL ? Pourquoi ce n'est pas une priorité pour Frédéric Taquin

23:00
Van den Kerkhof abandonne ses coéquipiers, Romsaas méritant : les notes de Charleroi contre Bruges

Van den Kerkhof abandonne ses coéquipiers, Romsaas méritant : les notes de Charleroi contre Bruges

22:20
Genk de retour dans le top 6 après une semaine cruciale : "C'est la cerise sur le gâteau"

Genk de retour dans le top 6 après une semaine cruciale : "C'est la cerise sur le gâteau"

22:00
Vincent Euvrard ne voit pas tout en noir, au Standard : "C'est un projet et on continue de construire"

Vincent Euvrard ne voit pas tout en noir, au Standard : "C'est un projet et on continue de construire"

21:40
Pour la première de Yannick Ferrera, Dender manque le coup en or dans les derniers instants au Cercle

Pour la première de Yannick Ferrera, Dender manque le coup en or dans les derniers instants au Cercle

21:20
Les Zèbres n'en peuvent plus : "Fini de se taire, Charleroi dérange le championnat belge !"

Les Zèbres n'en peuvent plus : "Fini de se taire, Charleroi dérange le championnat belge !"

21:05
6
Thorgan Hazard attend un signe d'Anderlecht : le prochain directeur sportif n'aura pas le droit à l'erreur

Thorgan Hazard attend un signe d'Anderlecht : le prochain directeur sportif n'aura pas le droit à l'erreur

21:00
🎥 Le geste stupide du week-end... qui pourrait coûter plusieurs semaines de suspension

🎥 Le geste stupide du week-end... qui pourrait coûter plusieurs semaines de suspension

20:45
Un penalty et une rouge en dix minutes : Charleroi se saborde et craque à la dernière seconde

Un penalty et une rouge en dix minutes : Charleroi se saborde et craque à la dernière seconde

20:38
8
Tzolis égalise, les Zèbres à dix ! Suivez Charleroi - Club de Bruges en Direct Commenté Live

Tzolis égalise, les Zèbres à dix ! Suivez Charleroi - Club de Bruges en Direct Commenté

18:52
Nathan Ngoy fait gagner Lille pour la deuxième fois en quatre jours grâce à un but 100 % belge !

Nathan Ngoy fait gagner Lille pour la deuxième fois en quatre jours grâce à un but 100 % belge !

19:20
Seraing crée la surprise en Challenger Pro League, fin de match folle entre le RWDM et Eupen !

Seraing crée la surprise en Challenger Pro League, fin de match folle entre le RWDM et Eupen !

19:00
"Ça ne peut plus durer comme ça" : la Gantoise sous pression après sa chute contre Genk

"Ça ne peut plus durer comme ça" : la Gantoise sous pression après sa chute contre Genk

18:40
Même à 11 contre 10, une Union terne perd deux points à Westerlo

Même à 11 contre 10, une Union terne perd deux points à Westerlo

18:00
Un SL16 renforcé par un oublié du noyau A s'impose et sort de la zone rouge, Habay s'offre le derby en D1 ACFF

Un SL16 renforcé par un oublié du noyau A s'impose et sort de la zone rouge, Habay s'offre le derby en D1 ACFF

18:21
Koni De Winter montre la voie à ses coéquipiers : l'AC Milan s'impose sur le fil

Koni De Winter montre la voie à ses coéquipiers : l'AC Milan s'impose sur le fil

17:30
Formé en Belgique, courtisé en Europe : un ancien joueur de Malines dans le viseur des grands de Serie A

Formé en Belgique, courtisé en Europe : un ancien joueur de Malines dans le viseur des grands de Serie A

17:00
"C'est la première fois que je vois ça" : Wouter Vrancken frustré après avoir manqué une occasion en or

"C'est la première fois que je vois ça" : Wouter Vrancken frustré après avoir manqué une occasion en or

16:30
Genk ne fait qu'une bouchée de La Gantoise : Rik De Mil et les Buffalos éjectés du top 6

Genk ne fait qu'une bouchée de La Gantoise : Rik De Mil et les Buffalos éjectés du top 6

16:00
Le Standard à nouveau privé de son capitaine : l'infirmerie des Rouches ne se désemplit décidément pas Interview

Le Standard à nouveau privé de son capitaine : l'infirmerie des Rouches ne se désemplit décidément pas

15:20
Manchester City et l'Ajax s'invitent dans le dossier : Genk s'attend à un montant record pour Karetsas

Manchester City et l'Ajax s'invitent dans le dossier : Genk s'attend à un montant record pour Karetsas

15:40
"Je ne pense pas que la course au titre soit terminée" : le Bayern de Vincent Kompany sur ses gardes

"Je ne pense pas que la course au titre soit terminée" : le Bayern de Vincent Kompany sur ses gardes

15:00
Un doublé pour taper dans l'œil de Rudi Garcia ? Lucas Stassin relance ses ambitions

Un doublé pour taper dans l'œil de Rudi Garcia ? Lucas Stassin relance ses ambitions

14:30
"Revenir et se battre pour sa place" : un concurrent de taille attend Senne Lammens à Manchester United

"Revenir et se battre pour sa place" : un concurrent de taille attend Senne Lammens à Manchester United

14:00
Les places seront très chères : un Diable Rouge postule ouvertement pour le Mondial

Les places seront très chères : un Diable Rouge postule ouvertement pour le Mondial

13:30
Le match le plus compliqué de Vincent Kompany ? Le Bayern fait un grand pas vers le titre face à Dortmund

Le match le plus compliqué de Vincent Kompany ? Le Bayern fait un grand pas vers le titre face à Dortmund

13:00
Hazard marque-t-il un joli coup-franc, ou la défense d'OHL commet-elle une erreur "de gamins" ?

Hazard marque-t-il un joli coup-franc, ou la défense d'OHL commet-elle une erreur "de gamins" ?

12:30
L'Iran affrontera-t-il la Belgique à la Coupe du Monde ? "Peu probable vu ce qui s'est passé"

L'Iran affrontera-t-il la Belgique à la Coupe du Monde ? "Peu probable vu ce qui s'est passé"

12:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 01/03: Dari

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 01/03: Dari

11:00
🎥 Hugo Cuypers postule pour les Diables Rouges... et joint le geste à la parole

🎥 Hugo Cuypers postule pour les Diables Rouges... et joint le geste à la parole

11:30
1
Il avait brièvement impressionné à Charleroi : Achraf Dari dans une situation compliquée

Il avait brièvement impressionné à Charleroi : Achraf Dari dans une situation compliquée

11:00
Leko retrouve Raphael Onyedika, l'équipe type pour Cornelis ? Les compos probables de Charleroi - Bruges

Leko retrouve Raphael Onyedika, l'équipe type pour Cornelis ? Les compos probables de Charleroi - Bruges

10:20
Il aurait pu faire le bonheur d'Anderlecht : "Vincent Kompany me voulait"

Il aurait pu faire le bonheur d'Anderlecht : "Vincent Kompany me voulait"

10:40
Jérémy Taravel a fait plaisir à sa star : "Il était heureux comme un enfant quand je lui ai dit"

Jérémy Taravel a fait plaisir à sa star : "Il était heureux comme un enfant quand je lui ai dit"

10:00
🎥 Juste à temps pour les Diables ? Lucas Stassin marque pour la première fois en 2026

🎥 Juste à temps pour les Diables ? Lucas Stassin marque pour la première fois en 2026

09:30
"Inadmissible, fragiles mentalement" : Felice Mazzù ne mâchait pas ses mots

"Inadmissible, fragiles mentalement" : Felice Mazzù ne mâchait pas ses mots

09:00
1

Plus de news

Les plus populaires

La Liga

 Journée 26
Levante Levante 2-0 Alaves Alaves
Rayo Vallecano Rayo Vallecano 1-1 Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao
FC Barcelone FC Barcelone 4-1 Villarreal Villarreal
Real Mallorca Real Mallorca 0-1 Real Sociedad Real Sociedad
Real Oviedo Real Oviedo 0-1 Atlético Madrid Atlético Madrid
Elche CF Elche CF 2-2 Espanyol Barcelone Espanyol Barcelone
Valencia CF Valencia CF 1-0 Osasuna Osasuna
Real Betis Real Betis 2-2 Séville Séville
Girona FC Girona FC 1-2 Celta De Vigo Celta De Vigo
Real Madrid Real Madrid 02/03 Getafe Getafe
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved