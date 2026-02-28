Une ville-hôte de la Coupe du Monde 2026 prête à se retirer pour raisons financières

Les ennuis se multiplient pour le comité organisateur de la Coupe du Monde 2026. La ville de Foxborough, près de Boston, envisagerait en effet de se retirer en raison de pressions financières.

Dans les livrets de présentation officiels de la Coupe du Monde 2026, le Gillette Stadium est présenté comme celui de la ville-hôte de Boston. C'est d'ailleurs le stade du New England Revolution et des New England Patriots, eux aussi souvent associés à Boston.

Mais dans les faits, le Gillette Stadium est situé à Foxborough, une ville située au sud de Boston et qui est bien à la peine maintenant qu'il s'agit d'assumer les frais sécuritaires liés à l'accueil de plusieurs rencontres de Coupe du Monde.

Du changement en vue à 4 mois de la Coupe du Monde 2026 ?

Ainsi, comme le révèle le média Bloomberg cette semaine, la ville de Foxborough refuserait de prendre en charge les 7,8 million de dollars de dépenses prévues pour la police et la sécurité publique lors des 7 rencontres prévues.

Ainsi, à 4 mois du début de la Coupe du Monde, les frais de sécurité liés à cette enceinte de 65.000 places au sud de Boston n'ont toujours pas été réglés, ce qui pourrait, dans le pire des cas, amener une délocalisation des rencontres prévues.



D'après Bloomberg, la situation devra être réglée d'ici au 17 mars entre la FIFA, les propriétaires du stade et les organisateurs ; dans le cas contraire, il sera impossible d'avoir préparé le Gillette Stadium à temps, ce qui amènera très probablement un changement de stade de dernière minute.