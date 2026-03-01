Jérémy Taravel a fait plaisir à sa star : "Il était heureux comme un enfant quand je lui ai dit"

La belle histoire continue : Jérémy Taravel n'a encore perdu aucun match à la tête d'Anderlecht, et a même fait le show avec 9 buts sur les deux derniers matchs de championnat. A-t-il une recette miracle ?

Cette fois, on peut l'affirmer, après en avoir déjà parlé un peu plus tôt : on imagine mal le RSC Anderlecht aller chercher un autre entraîneur à ce stade. Alors que les discussions avec Alfred Schreuder sont au point mort, Jérémy Taravel a qualifié (même si ce n'est pas mathématique) les Mauves pour les PO1.

Aller chercher un autre entraîneur à ce stade serait un pari très risqué, et surtout, serait vu comme une trahison par tout le vestiaire, qui est derrière Taravel. Le Français, après la large victoire contre OHL, était très heureux de voir ses joueurs marquer à foison. "Je suis content pour mes attaquants car en plus de Thorgan, il y a aussi ces buts de Cvetkovic et Bertaccini, ça leur donnera confiance", se réjouissait-il.

Nathan De Cat en 10, made in Taravel

Le rôle échu à Nathan De Cat ce samedi était également une nouveauté. Le prodige de Neerpede a en effet joué en "vrai" 10 : moins de travail et d'abattage, plus de liberté. "Il était heureux comme un enfant quand je lui appris avant le match qu'il jouerait en 10", sourit Jérémy Taravel. "Mais je lui ai quand même dit qu'il devrait faire son travail défensif !".

De Cat a été une fois de plus excellent, avec un assist pour Bertaccini mais aussi un assist annulé à Moussa Diarra après une action digne d'un ailier. "Il aime avoir de la liberté, on l'a aussi vu côté gauche. S'il y a un poste où je ne peux pas le mettre ? C'est un vrai milieu de terrain, très fort techniquement, il peut jouer partout dans l'axe".

Après la rencontre, Taravel a aussi eu droit à une accolade d'Eden Hazard, visiblement heureux de le revoir. "J'ai joué avec lui à Lille, hein", a rappelé le coach du RSCA. "Nous avons parlé un peu, et nous allons encore discuter un peu plus tard". Nul doute que Thorgan aura dit à son frère aîné tout le bien qu'il pense de Tara.