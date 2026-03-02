Fort contre les forts, faible contre les plus faibles : et revoilà le Standard dos au mur

Le Standard éprouve toujours autant de difficultés à faire le jeu, et l'a une nouvelle fois montré face à la RAAL La Louvière, ce vendredi. Fort contre les plus forts et faible contre les plus faibles, un dicton trop souvent valable pour les Rouches.

Tous les analystes l’évoquaient pendant la semaine. Face à La Louvière, le Standard allait davantage devoir faire le jeu que lors de ses précédentes performances, dont la victoire contre Anderlecht, le partage face à l’Union et le succès retentissant au Racing Genk la semaine dernière.

Frédéric Taquin savait, aussi, que les Rouches montraient bien plus de difficultés en possession de balle, et avait tendu un piège dans lequel sont franchement tombés les Liégeois, malgré un excellent premier quart d’heure qui laissait penser le contraire.

Le Standard toujours aussi fébrile quand il doit faire le jeu

Entreprenant dès les premières minutes, le Standard a oublié de, déjà, tuer le match, avant de retomber dans ses travers et de ne plus rien proposer en possession de balle. En seconde période, La Louvière n’a pas eu à forcer son talent pour garder le point du partage, et aurait même pu espérer prendre les trois points dans les dernières minutes.

“C’était un match très différent des quelques derniers, dans lequel on avait beaucoup le ballon. Mais nous n’avons pas créé assez de danger et nous ne sommes pas encore assez bons en phase de possession, il y a encore beaucoup de travail à faire là-dessus”, soufflait Gustav Mortensen dans la zone mixte de Sclessin au coup de sifflet final.

Il faudra un miracle pour le top 6

Le Standard a, comme depuis des années, une nouvelle fois fait preuve de son inconstance et a confirmé sa réputation de fort contre les plus forts, et de faible contre les plus faibles. Un manque de qualité plutôt qu’une mauvaise mentalité, prévenait déjà Vincent Euvrard deux jours avant la rencontre, qui s’est confirmé.





Voilà désormais les Rouches condamnés au miracle dans la course au top 6, mais comme le déclarait Euvrard après la rencontre, ils ne baisseront pas les bras. “Nous allons tout donner lors des trois derniers matchs, à commencer par la semaine prochaine à Zulte. Une victoire sera nécessaire”, appuyait Gustav Mortensen, conscient qu’un autre résultat représentera l’assurance de ne pas disputer les Champions Play-Offs.