Le Belge de la semaine, c'est lui : "Je suis chanceux"

Deux buts sur la même semaine, et deux buts très importants : Nathan Ngoy n'a pas souvent vécu ça. Il était le héros du LOSC, à Belgrade puis contre Nantes.

En quelques jours, Nathan Ngoy a offert au LOSC une qualification européenne dans l'enfer de Belgrade, puis les trois points face au FC Nantes en Ligue 1. Deux buts en une semaine pour lui qui n'en avait marqué qu'un seul sous le maillot du Standard à l'époque.

"Le héros de la semaine ? Je n'aime pas dire ça, je préfère qu'on parle d'équipe de la semaine, car nous allons gagner à Belgrade dans un match très difficile et qu'aujourd'hui, nous battons Nantes qui est une équipe bien en place", relativisait Ngoy au micro du Petit Lillois après le match.

Monté en tant que latéral droit face à l'Etoile Rouge, il était cette fois titulaire en défense centrale et marque à nouveau sur une passe décisive de Thomas Meunier. "Je suis juste le chanceux qui reçoit la balle, je n'ai pas réfléchi et je mets le ballon au fond. C'est une prestation de toute l'équipe, je suis content pour l'équipe".

Nathan Ngoy brille juste à temps pour les Diables

Le défenseur lillois a également raconté son goal au Petit Lillois : "Je vois que j’ai un peu d’espace, pas beaucoup parce qu’il y a beaucoup de joueurs devant moi. Je vois que Thomas a la balle, je suis seul devant lui, je vois une petite ouverture à droite, il fallait que j’enchaîne vite et j’ai réussi mon enchaînement", résume-t-il.

Une belle semaine, peut-être la plus belle de sa carrière, pour l'ex-Rouche de 22 ans. Au meilleur moment : Rudi Garcia l'avait déjà convoqué en novembre dernier, mais Ngoy avait finalement dû déclarer forfait. Cette fois, il peut espérer avoir un avant-goût de Coupe du Monde lors du stage aux USA à la fin du mois.