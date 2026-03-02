Un Belge crée la surprise en ce début d'année : "Il est exceptionnel"

Un Belge crée la surprise en ce début d'année : "Il est exceptionnel"
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Cet hiver, Tuur Rommens a rejoint les Glasgow Rangers. Un transfert un peu passé sous les radars mais qui fait passer le jeune latéral dans une autre dimension.

Tuur Rommens (22 ans) a décroché son transfert prestigieux cet hiver : le latéral gauche du KVC Westerlo a rejoint les Rangers et il s'y est depuis imposé à vitesse grand V. Titulaire lors des trois derniers matchs, il impressionne les supporters.

Dès son premier match, monté au jeu contre Kilmarnock, Rommens a délivré une passe décisive. Désormais, il semble bien installé dans le onze de base. En 205 minutes de jeu, le Belge a créé 9 occasions de but. 

Rommens heureux aux Rangers 

"J'essaie de faire de mon mieux à chaque match. Mais je dois admettre que je ne m'attendais pas à ce que les choses se passent si bien. J'ai vu les compliments des gens mais je dois rester calme", déclare Rommens à ce sujet dans Rangers Review.

"Je ne pouvais pas laisser passer l'opportunité de rejoindre un tel club et de me battre pour le titre. Avec tout le respect, c'est autre chose que de jouer pour Westerlo", reconnaît l'ex-international U21. 


Après 79 matchs pour le KVC Westerlo, Tuur Rommens est donc prêt pour la suite. Et à seulement 22 ans, il pourrait bien être l'un de ces Belges sur lesquels on ne comptait pas forcément mais qui finissent par frapper à la porte des Diables...

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Scottish Premier League
Scottish Premier League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Celtic Glasgow
Rangers FC
Tuur Rommens

Plus de news

Yannick Ferrera a de l'ambition : "Réduire l'écart de moitié avant les barrages"

Yannick Ferrera a de l'ambition : "Réduire l'écart de moitié avant les barrages"

09:40
"L'arbitre ne dit rien, mais l'assistant à 30 mètres intervient ?" : la phase qui fait enrager Hans Cornelis

"L'arbitre ne dit rien, mais l'assistant à 30 mètres intervient ?" : la phase qui fait enrager Hans Cornelis

09:20
Les absences, une excuse pour l'Union ? David Hubert répond clairement

Les absences, une excuse pour l'Union ? David Hubert répond clairement

09:00
Le Belge de la semaine, c'est lui : "Je suis chanceux"

Le Belge de la semaine, c'est lui : "Je suis chanceux"

08:30
Voici l'attaquant le plus cher du championnat de Belgique : bientôt une vente record ?

Voici l'attaquant le plus cher du championnat de Belgique : bientôt une vente record ?

08:00
Après la polémique et les critiques de Kompany, José Mourinho réagit fermement

Après la polémique et les critiques de Kompany, José Mourinho réagit fermement

07:40
Un jour sans pour l'Union : "Indigne d'un champion de Belgique"

Un jour sans pour l'Union : "Indigne d'un champion de Belgique"

07:20
Fort contre les forts, faible contre les plus faibles : et revoilà le Standard dos au mur Analyse

Fort contre les forts, faible contre les plus faibles : et revoilà le Standard dos au mur

07:00
Une absence de marque à Genk contre l'Union : "Il faudra prendre sa relève, aussi difficile que ce soit"

Une absence de marque à Genk contre l'Union : "Il faudra prendre sa relève, aussi difficile que ce soit"

06:30
🎥 Premier match et premier (joli) but pour Anderlecht : "Je suis venu ici pour le noyau A"

🎥 Premier match et premier (joli) but pour Anderlecht : "Je suis venu ici pour le noyau A"

06:00
Le maintien assuré après 30 journées pour la RAAL ? Pourquoi ce n'est pas une priorité pour Frédéric Taquin

Le maintien assuré après 30 journées pour la RAAL ? Pourquoi ce n'est pas une priorité pour Frédéric Taquin

23:00
Van den Kerkhof abandonne ses coéquipiers, Romsaas méritant : les notes de Charleroi contre Bruges

Van den Kerkhof abandonne ses coéquipiers, Romsaas méritant : les notes de Charleroi contre Bruges

22:20
Genk de retour dans le top 6 après une semaine cruciale : "C'est la cerise sur le gâteau"

Genk de retour dans le top 6 après une semaine cruciale : "C'est la cerise sur le gâteau"

22:00
Vincent Euvrard ne voit pas tout en noir, au Standard : "C'est un projet et on continue de construire"

Vincent Euvrard ne voit pas tout en noir, au Standard : "C'est un projet et on continue de construire"

21:40
Pour la première de Yannick Ferrera, Dender manque le coup en or dans les derniers instants au Cercle

Pour la première de Yannick Ferrera, Dender manque le coup en or dans les derniers instants au Cercle

21:20
Les Zèbres n'en peuvent plus : "Fini de se taire, Charleroi dérange le championnat belge !"

Les Zèbres n'en peuvent plus : "Fini de se taire, Charleroi dérange le championnat belge !"

21:05
7
Thorgan Hazard attend un signe d'Anderlecht : le prochain directeur sportif n'aura pas le droit à l'erreur

Thorgan Hazard attend un signe d'Anderlecht : le prochain directeur sportif n'aura pas le droit à l'erreur

21:00
1
🎥 Le geste stupide du week-end... qui pourrait coûter plusieurs semaines de suspension

🎥 Le geste stupide du week-end... qui pourrait coûter plusieurs semaines de suspension

20:45
Un penalty et une rouge en dix minutes : Charleroi se saborde et craque à la dernière seconde

Un penalty et une rouge en dix minutes : Charleroi se saborde et craque à la dernière seconde

20:38
10
Tzolis égalise, les Zèbres à dix ! Suivez Charleroi - Club de Bruges en Direct Commenté Live

Tzolis égalise, les Zèbres à dix ! Suivez Charleroi - Club de Bruges en Direct Commenté

18:52
Trois buts en trois matchs : un Belge offre la victoire à son équipe en Liga

Trois buts en trois matchs : un Belge offre la victoire à son équipe en Liga

20:00
Nathan Ngoy fait gagner Lille pour la deuxième fois en quatre jours grâce à un but 100 % belge !

Nathan Ngoy fait gagner Lille pour la deuxième fois en quatre jours grâce à un but 100 % belge !

19:20
Seraing crée la surprise en Challenger Pro League, fin de match folle entre le RWDM et Eupen !

Seraing crée la surprise en Challenger Pro League, fin de match folle entre le RWDM et Eupen !

19:00
"Ça ne peut plus durer comme ça" : la Gantoise sous pression après sa chute contre Genk

"Ça ne peut plus durer comme ça" : la Gantoise sous pression après sa chute contre Genk

18:40
Même à 11 contre 10, une Union terne perd deux points à Westerlo

Même à 11 contre 10, une Union terne perd deux points à Westerlo

18:00
Un SL16 renforcé par un oublié du noyau A s'impose et sort de la zone rouge, Habay s'offre le derby en D1 ACFF

Un SL16 renforcé par un oublié du noyau A s'impose et sort de la zone rouge, Habay s'offre le derby en D1 ACFF

18:21
Koni De Winter montre la voie à ses coéquipiers : l'AC Milan s'impose sur le fil

Koni De Winter montre la voie à ses coéquipiers : l'AC Milan s'impose sur le fil

17:30
Formé en Belgique, courtisé en Europe : un ancien joueur de Malines dans le viseur des grands de Serie A

Formé en Belgique, courtisé en Europe : un ancien joueur de Malines dans le viseur des grands de Serie A

17:00
"C'est la première fois que je vois ça" : Wouter Vrancken frustré après avoir manqué une occasion en or

"C'est la première fois que je vois ça" : Wouter Vrancken frustré après avoir manqué une occasion en or

16:30
Genk ne fait qu'une bouchée de La Gantoise : Rik De Mil et les Buffalos éjectés du top 6

Genk ne fait qu'une bouchée de La Gantoise : Rik De Mil et les Buffalos éjectés du top 6

16:00
Le Standard à nouveau privé de son capitaine : l'infirmerie des Rouches ne se désemplit décidément pas Interview

Le Standard à nouveau privé de son capitaine : l'infirmerie des Rouches ne se désemplit décidément pas

15:20
Manchester City et l'Ajax s'invitent dans le dossier : Genk s'attend à un montant record pour Karetsas

Manchester City et l'Ajax s'invitent dans le dossier : Genk s'attend à un montant record pour Karetsas

15:40
"Je ne pense pas que la course au titre soit terminée" : le Bayern de Vincent Kompany sur ses gardes

"Je ne pense pas que la course au titre soit terminée" : le Bayern de Vincent Kompany sur ses gardes

15:00
Un doublé pour taper dans l'œil de Rudi Garcia ? Lucas Stassin relance ses ambitions

Un doublé pour taper dans l'œil de Rudi Garcia ? Lucas Stassin relance ses ambitions

14:30
"Revenir et se battre pour sa place" : un concurrent de taille attend Senne Lammens à Manchester United

"Revenir et se battre pour sa place" : un concurrent de taille attend Senne Lammens à Manchester United

14:00
Les places seront très chères : un Diable Rouge postule ouvertement pour le Mondial

Les places seront très chères : un Diable Rouge postule ouvertement pour le Mondial

13:30

Plus de news

Les plus populaires

Scottish Premier League

 Journée 33
Celtic Glasgow Celtic Glasgow 5-1 Kilmarnock Kilmarnock
Dundee United Dundee United 1-0 St Johnstone FC St Johnstone FC
Saint Mirren Saint Mirren 3-2 Ross County FC Ross County FC
Motherwell Motherwell 0-0 Hearts Hearts
Aberdeen Aberdeen 2-2 Rangers FC Rangers FC
Hibernian Hibernian 4-0 Dundee Dundee
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved