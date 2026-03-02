Un Belge crée la surprise en ce début d'année : "Il est exceptionnel"

Cet hiver, Tuur Rommens a rejoint les Glasgow Rangers. Un transfert un peu passé sous les radars mais qui fait passer le jeune latéral dans une autre dimension.

Tuur Rommens (22 ans) a décroché son transfert prestigieux cet hiver : le latéral gauche du KVC Westerlo a rejoint les Rangers et il s'y est depuis imposé à vitesse grand V. Titulaire lors des trois derniers matchs, il impressionne les supporters.

Dès son premier match, monté au jeu contre Kilmarnock, Rommens a délivré une passe décisive. Désormais, il semble bien installé dans le onze de base. En 205 minutes de jeu, le Belge a créé 9 occasions de but.

Rommens heureux aux Rangers

"J'essaie de faire de mon mieux à chaque match. Mais je dois admettre que je ne m'attendais pas à ce que les choses se passent si bien. J'ai vu les compliments des gens mais je dois rester calme", déclare Rommens à ce sujet dans Rangers Review.

"Je ne pouvais pas laisser passer l'opportunité de rejoindre un tel club et de me battre pour le titre. Avec tout le respect, c'est autre chose que de jouer pour Westerlo", reconnaît l'ex-international U21.



Après 79 matchs pour le KVC Westerlo, Tuur Rommens est donc prêt pour la suite. Et à seulement 22 ans, il pourrait bien être l'un de ces Belges sur lesquels on ne comptait pas forcément mais qui finissent par frapper à la porte des Diables...