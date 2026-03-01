🎥 Le geste stupide du week-end... qui pourrait coûter plusieurs semaines de suspension

Auteur d'un mauvais geste après une demi-heure, Clinton Nsiala a laissé ses partenaires en infériorité numérique ce dimanche contre l'Union. Le défenseur central français de Westerlo pourrait écoper de plusieurs matchs de suspension.

L'Union est éliminée de la Ligue des Champions, mais a joué, ce dimanche sur la pelouse de Westerlo, comme une équipe qui venait de disputer une prolongation européenne quelques jours plus tôt.

Frappés par les blessures, les champions en titre ont manqué d’idées et de vivacité pour prendre la défense campinoise à revers, et peuvent même remercier Vic Chambaere, sans qui les hommes d’Issame Charaï auraient probablement pris les trois points.

Le tout en évoluant en infériorité numérique depuis la demi-heure de jeu et l’exclusion absolument stupide de Clinton Nsiala, qui venait pourtant d’obtenir une faute mais s’est rendu coupable d’un coup de coude sur Marc Giger, lequel venait de lui chiper le ballon des mains.

L'exclusion stupide de Clinton Nsiala

Un geste qui aurait pu coûter cher à Westerlo dans la lutte pour le top 6, mais qui pourrait surtout coûter cher au défenseur central français, puisque son geste pourrait être interprété comme une agression volontaire par la Commission de discipline.

Le cas échéant, le joueur de 22 ans pourrait manquer plusieurs matchs et ainsi rater la fin de la phase classique, voire le début des Play-Offs. Un geste regrettable, d’autant plus qu’il avait parfaitement joué le coup en obtenant une faute.



