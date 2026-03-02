🎥 Premier match et premier (joli) but pour Anderlecht : "Je suis venu ici pour le noyau A"

Buteur pour sa première avec les U23 du Sporting d'Anderlecht, le défenseur central Mathys Angely n'a pas caché son envie de rejoindre rapidement le noyau A. Le Français de 18 ans a montré dès ses débuts qu'il fera tout pour y parvenir.

Ce samedi, le RSCA Futures a déroulé et a infligé un score de forfait au Club NXT (0-5), réduit à dix après l'exclusion d’Andre Garcia dès la 13e minute.

Une rencontre lors de laquelle Mathys Angely, défenseur central français de 18 ans prêté par Wolfsburg, a effectué ses grands débuts avec les jeunes Anderlechtois. Il n'a d'ailleurs pas tardé à se mettre en évidence, ouvrant le score dès la 35e minute d'une belle frappe lointaine.

"Ce but est évidemment bon pour mon intégration", a-t-il déclaré après la rencontre, cité par Het Nieuwsblad. "J'ai eu de l'espace et je n'ai pas hésité à en profiter. J'aime me projeter vers l'avant et aussi venir apporter le surnombre sur les corners."

Premier match et premier but pour Mathys Angely avec les U23 d'Anderlecht

Passé par le centre de formation des Girondins de Bordeaux, Mathys Angely est arrivé à Anderlecht dans les derniers jours du mercato. Après une période d'adaptation, il semble enfin prêt à grappiller du temps de jeu en Challenger Pro League. Avant de, pourquoi pas, obtenir du temps de jeu en équipe première ?

"Je ne cache pas que je suis arrivé à Anderlecht avec l'équipe première en tête", a-t-il assuré. Il faudra peut-être, pour ce faire, que le club bruxellois lève l'option d'achat en fin de saison.



