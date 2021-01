L'expérience de Lepoint va faire du bien à Mouscron

Christophe Lepoint va apporter beaucoup à Mouscron.

En plus de Hamdi Harbaoui, Christophe Lepoint a fait aussi son retour à l'Excel Mouscron. Ce mardi, lors du duel face à Waasland-Beveren, l'ancien courtraisien était présent en qualité de simple spectateur. Cependant, il aurait pu apporter beaucoup à sa désormais nouvelle équipe.

En effet, avec son expérience, celui qui a porté le maillot des Diables Rouges sera un élément important au Canonnier. Il va apporter sa fougue, son état d'esprit, son leadership tant offensif que défensif. De plus, sa polyvalence sera un atout pour son coach.

Et vu la mentalité du coach, qui demande à ses joueurs de tout donner, de presser, et de se battre sur chaque ballon, cela concorde parfaitement avec la mentalité de Lepoint, qui à défaut de porter le brassard de capitaine fera de lui le relais de Jorge Simao sur le terrain. Et ce week-end à STVV, les Hurlus en auront bien besoin.