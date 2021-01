Le Standard de Liège arrache le nul à Ostende et reste invaincu en 2021

Ce jeudi soir, le Standard de Liège se déplaçait à Ostende pour le compte de la 24ème journée de Jupiler Pro League.

Après avoir enchaîné quatre victoires de suite, le Standard avait à coeur de poursuivre sur sa lancée à Ostende. Pour l'occasion, Mbaye Leye avait décidé de faire tourner ce jeudi soir. Le T1 des Rouches avait décidé de faire souffler et de laisser Gavory, Raskin, Amallah et Lestienne sur le banc. De son côté, Ostende est sur une bonne dynamique avec une seule défaite sur ses 6 derniers matchs de championnat.

Le round d'observation n'aura pas duré longtemps dans cette rencontre. Après avoir percé le flanc droit, Bataille distillera un caviar à Sakala qui n'aura plus qu'à pousser le ballon au fond et permettra ainsi à Ostende d'ouvrir le score (8e), 1-0.

© photonews

Cueillis à froid par cet uppercut ostendais, les Rouches, un peu sonnés, tarderont à réagir face à des Côtiers très bien en place. Les visiteurs auront ensuite la possession et se rapprocheront peu à peu de la surface adverse mais sans grand danger. Juste avant la pause, Gueye tentera da chance à distance et forcera Bodart à repousser le tir en corner. Le score ne bougera pas à la pause.

© photonews

Au retour des vestiaires, Mbaye Leye fera monter Klauss et Amallah pour Muleka et Tapsoba. Des changements payants puisque l'international marocain poussera Hubert à effectuer un arrêt décisif mais le ballon reviendra dans les pieds de Balikwisha qui enverra ensuite le ballon au fond des filets (47e), 1-1.

Pourtant bien revenu dans la partie, le Standard verra Ostende reprendre les commandes de la rencontre peu après l'heure de jeu. Après une glissade Lestienne, Cimirot sera surpris par la trajectoire du ballon, manquera son contrôle et verra Sakala partir ainsi tout seul et tromper Bodart une deuxième fois (64e), 2-1.

Après une magnifique course, le Zambien aura l'occasion d'y aller de son triplé mais sera gêné par la défense liégeoise et décochera un tir à côté du but (78e). En fin de rencontre, le Standard aura un coup franc intéressant plein axe à 17mètres du but de Hubert mais le cuir sera freiné par le mur ostendais (86e). Ostende gèrera mal la fin de la rencontre et la paiera. Bokadi arrachera le partage dans les dernières secondes de la partie (90e+4), 2-2.

© photonews

Premier coup d'arrêt pour le Standard de Liège sous la houlette de Mbaye Leye. Les Rouches n'enchaîneront donc pas cinq victoires de suite et partagent l'enjeu face à une solide équipe ostendaise. Les Rouches restent 4èmes tandis que les Côtiers confortent leur sixième place.