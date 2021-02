Officiel : William Togui file en Tunisie

Devenu excédentaire, l'attaquant n'a plus joué depuis le 13 décembre avec Malines. L'Ivoirien a marqué 1 but en 18 apparitions cette saison.

William Togui (24 ans) est prêté pour le reste de la saison à l'Esperance Tunis. Le leader de la première division tunisienne possède également une option d'achat. L'Ivoirien, qui n'avait plus droit au chapitre sous Wouter Vrancken, va tenter de se relancer et d'engranger plus de minutes de jeu.

Togui a joué un total de 65 rencontres pour les Sang et Or et a marqué 16 buts.