Silvio Proto donne des nouvelles de sa blessure

L'ancien gardien d'Anderlecht et d'Ostende a donné de ses nouvelles sur les réseaux sociaux.

Ce dimanche soir, la nouvelle est tombée: Silvio Proto et la Lazio se sont séparés, pour le meilleur, pour le pire mais surtout de manière définitive.

Afin de rassurer tout le monde à propos de son état physique, l'ancien gardien des Diables Rouges a expliqué sur Twitter qu'il n'était plus blessé. Silvio Proto avait en effet été blessé à la main et a été opéré fin août 2020. Il est donc désormais encore possible qu'il s'offre un dernier challenge avant de prendre sa retraite.