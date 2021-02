Poste de coach à Marseille: pas de Moreno, mais un entraîneur argentin?

L'Olympique de Marseille se cherche un nouveau coach pour la fin de la saison et les noms commencent à pleuvoir.

Qui pour remplacer André Villas-Boas, mis à pied mardi, à la tête de l'Olympique de Marseille ? Ces derniers jours, le nom de l'ancien coach de l'AS Monaco Robert Moreno a été mentionné. Mais ce jeudi, le quotidien régional La Provence assure que le technicien espagnol n'a eu aucun contact avec le directeur du football de l'OM Pablo Longoria. Par contre, il y a eu des échanges entre des intermédiaires et Moreno n'aurait pas l'envie de récupérer une équipe en cours de saison.

De son côté, le média AS annonce un accord de principe entre le club phocéen et Jorge Sampaoli, actuellement à la tête de l'Atlético Mineiro. Cependant, ce dossier comporte un obstacle de taille : le technicien argentin se trouve sous contrat jusqu'en décembre 2021 et souhaite boucler le championnat avec sa formation (encore 4 matchs jusqu'au 26 février).