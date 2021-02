Quand Rudy Garcia compare Memphis Depay à Tom Brady

L'entraîneur de l'Olympique Lyonnais a évoqué le 32ème de finale de Coupe de France mais a aussi comparé le Néerlandais au plus grand joueur de football américain.

Auteur d'un doublé ce week-end contre Strasbourg, Memphis Depay est la star de l'Olympique Lyonnais où il a inscrit treize buts et délivré six passes décisives en Ligue 1 cette saison. Il a d'ailleurs dépassé ce week-end un certain Karim Benzema dans la liste des meilleurs buteur avec le maillot des Gones.

En conférence de presse, Rudi Garcia a comparé son attaquant néerlandais à Tom Brady, vainqueur de son septième Super-Bowl ce dimanche soir. "On l’a vu hier avec la finale de la NFL, Tom Brady est un formidable joueur, mais il joue avec les autres. Quand vous avez un top player comme lui, le jour où il est bien, cela aide à gagner des matchs avec des buts et des passes décisives. Ce sont aussi les autres autour qui le font briller. Memphis, c’est pareil".

"Dans un jeu collectif, quand vous avez un top player, je pense que quand il est bien, il rend les autres meilleurs autour de lui, les rassure. Quand vous avez des joueurs qui ont gagné des titres dans un groupe, ça peut permettre aux autres de se dire qu’il y en a qui savent comment faire, et donc ça nous fait avancer, ça nous fait croire certainement un peu plus en nous ", a ajouté l'entraîneur de l'OL