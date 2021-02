Mbaye Leye se méfie de l'Antwerp et d'un certain Didier Lamkel Zé : "Un joueur fantastique qui peut décanter un match"

Ce dimanche après-midi, le Standard de Liège croisera le fer avec l'Antwerp lors de la 27ème journée de Jupiler Pro League.

Pour la réception de l'Antwerp, Mbaye Leye ne pourra pas compter sur les retours de Selim Amallah et d'Arnaud Bodart. "Selim et Arnaud ne sont pas encore prêts. Arnaud devrait quant à lui revenir la semaine prochaine. En outre, Nicolas Gavory s'est entraîné hier et Maxime Lestienne s'entraîne aujourd'hui", a confié le T1 des Rouches.

© photonews

Il y aura un choc au programme ce dimanche, Standard-Antwerp. "Une équipe prête physiquement, efficace, imprévisible et capable de tout à l'image de leur joueur en forme, Didier Lamkel Zé. Un joueur fantastique et extraordinaire qui peut décanter un match et faire la différence. Je mets de côté sa personnalité car je ne le connais pas. Il possède de telles qualités footbalistiques. S'il rentrait dans les codes du monde du football, il ferait partie des favoris chaque année au Soulier d'Or. Mais nous allons aussi affronter le Soulier d'or en personne avec Lior Refaelov qui apporte le danger à chaque instant. Il faudra faire attention à ces deux joueurs et à leurs infiltrations mais aussi à Gerkens et Hongla", a souligné le technicien sénégalais avant de livrer les clés de la rencontre.

"Nous allons garder la même approche que face à OHL, mais il faudra être efficace et solide dans les duels. Nous devons rapidement ouvrir le score et avoir ainsi plus d'espaces. L'Antwerp est bien organisé et peut faire mal lors des reconversions offensives. Il faudra avoir des joueurs capables de faire la différence en un contre un. Nous allons conserver notre identité et notre philisophie de jeu. Nous devrons répondre présents face à un concurrent direct et prendre ainsi les trois points", a conclu Mbaye Leye.