Nabil Dirar titulaire à Bruges, cela faisait neuf ans : avec Refaelov et ... face à Leko

Nabil Dirar est donc titulaire avec le Club de Bruges ce jeudi, pour la première fois depuis son surprenant retour. La dernière fois que le Marocain débutait un match sous la vareuse brugeoise, c'était le 25 janvier 2012.

Nous étions alors à la 22e journée de la saison 2011-2012 et le Club de Bruges, 3e avec 9 points de retard sur le RSC Anderlecht, accueillait le Sporting Lokeren. À la tête des Blauw & Zwart : Christoph Daum. Sur le terrain et le banc, aucun joueur en commun (autre que Dirar) avec le noyau actuel du Club - à l'exception, en un sens, de ... Carl Hoefkens : l'actuel adjoint de Philippe Clément, absent comme tout le staff pour ce déplacement à Kiev, était alors titulaire au back droit et capitaine des Gazelles.

© photonews

Aux côtés de Dirar, quelques noms rendront nostalgiques les supporters brugeois : Lior Refaelov, Victor Vazquez, Ryan Donk, Maxime Lestienne et Carlos Bacca sur le banc ... D'autres ont moins marqué les esprits - Thibaut Van Acker, Jordi Figueras, Tom Högli ou encore Fredrik Stenman. En face, autre clin d'oeil : un certain ... Ivan Leko était revenu à Lokeren deux ans plus tôt et disputait l'une des dernières saisons de sa carrière.

Le score final : 3-0, sans but ni passe décisive de Nabil Dirar qui disait là au-revoir - et donc pas adieu - au Jan Breydel. Un mois plus tard, le 13 février 2012, sous le maillot de l'AS Monaco en ... Ligue 2, Dirar affrontait Bastia, aux côtés notamment de l'ancien du Beerschot Gary Kagelmacher, de l'ex-Rouche Rabiu Afolabi, de Layvin Kurzawa ou encore Ludovic Giuly. Neuf ans plus tard, il débute face au Dynamo Kiev "grâce" aux nombreuses absences. Saisira-t-il sa chance ?