Officiel : Quincy Promes quitte l'Ajax

Quincy Promes (29 ans) s'est engagé pour trois ans et demi avec le Spartak Moscou. Un club que l'attaquant néerlandais connaît bien puisqu'il y a évolué de 2014 à 2018 avant d'être transféré à Séville puis à l'Ajax. Le club moscovite va débourser 8,5 millions d'euros pour rapatrier Promes, plus 2,5 millions de bonus, soit potentiellement 11 millions. Des chiffres communiqués par l'Ajax dans son communiqué.

Après de récents problèmes judiciaires aux Pays-Bas, Promes retourne en Russie où il avait explosé durant quatre ans.

Thanks for everything, @QPromes! 🎭♥️



All the best in 🇷🇺