Olivier Renard se réjouit du retour de Laurent Ciman: "Une association logique"

Laurent Ciman retrouve un club qu'il connaît par coeur, dans un rôle qu'il va découvrir.

C'est officiel depuis ce mercredi: Laurent Ciman est de retour à l'Impact Montreal. L'ancien Diable Rouge a raccroché les crampons, pour enfiler le costume de T2 de Thierry Henry au Canada. "Un bonheur et une fierté", commente-t-il sur Twitter.

Directeur Sportif de l'Impact, Olivier Renard se réjouit, lui aussi, de l'arrivée de son ancien équipier dans le staff de l'Impact. "Nous sommes très heureux qu'il soit de retour au club", insiste l'ancien Rouche.

Et c'était même "une association logique et souhaitable", pour Olivier Renard, "sachant l’attachement que Laurent a toujours eu pour ce Club et cette ville". "Nous pourrons compter sur son expérience après une belle carrière en Europe, en MLS et sur la scène internationale", conclut-il.