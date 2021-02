Gaspillage maximal: Mouscron perd deux points au Beerschot

Quelle frustration pour l'Excel Mouscron! Les Hurlus ont presque tout bien fait contre le Beerschot, mais ils ont loupé leur dernier quart d'heure et laissé filer un avantage de deux buts.

Une semaine après une défaite dans un match capital contre le Cercle de Bruges, les Hurlus n'avaient pas le droit à l'erreur à Anvers, où ils disputaient peut-être l'un des matchs les plus importants de leur saison.

Et l'Excel n'a pas loupé son entame de match sur la pelouse du Kiel! Très bien rentrés dans leur match, les protégés de Jorge Simao ont dominé le début de rencontre. Il fallait d'ailleurs une intervention de Joren Dom après dix minutes de jeu pour empêcher les Hurlus de se créer la première très grosse occasion de la rencontre.

Mais Mouscron n'a pas abdiqué et a continué à tisser sa toile. Jusqu'à trouver l'ouverture, à la demi-heure de jeu. Grâce à un centre mal repoussé par Mike Vanhamel et à un coup de tête, aux 16 mètres, de Junior Onana qui lobait astucieusement la défense anversoise pour débloquer le marquoir.

Sérieux, appliqués et bien organisés, les Hurlus ont ensuite contrôlé les débats, empêchant le Beerschot de produire son jeu. À l'exception d'un coup de tête manqué de Raphael Holzhauser, les Anversois ont peiné à amener le danger devant Hervé Koffi.

Et c'est finalement l'un des hommes du match, Serge Tabekou, qui pensait avoir enfoncé le clou à 20 minutes du terme. Parti en profondeur, l'ancien Unioniste ne tremblait pas face à Mike Vanhamel et plaçait le cuir hors de portée du portier anversois.

Mais rien n'est simple pour les Hurlus cette saison et le but de Blessing Eleke, sur un centre millimétré de Raphael Holzhauser, a tout remis en cause. Et le Beerschot est revenu dans les arrêts de jeu, grâce à Stipe Radic.

Opération manquée au classement pour les Hurlus qui n'ont que deux points d'avance sur Waasland-Beveren, et désormais deux de retard sur le Cercle, 16e. Un bon point, mais une mauvaise affaire pour le Beerschot également. Septièmes, les Anversois sont relégués à cinq points de la quatrième place du KVO.