Ligue 1 : Lyon garde le cap, Lens se rapproche de l'Europe

À domicile, l'Olympique Lyonnais (photo) s'est imposé sur la plus petite des marges contre Rennes. Les hommes de Rudi Garcia mettent la pression sur leurs concurrents directs dans la course au titre.

La belle opération de Lyon, la victoire de Lens, la déception de Metz... la première partie de la 28ème journée de Ligue 1 a été animée. Cinq rencontres se sont déroulées simultanément entre 19h et 21h. Retour sur les résultats et les conséquences au classement pour les équipes engagées.

Lyon - Rennes : Houssem Aouar fait la diférence

Tout en haut du tableau, l'Olympique Lyonnais a rempli sa mission face à Rennes. Grâce à un but d'Houssem Aouar, les Gones ont pris le meilleur sur leur adversaire. Titulaire au coup d'envoi, l'international belge, Jérémy Doku, a cédé sa place à dix minutes du terme. Score final : 1-0 pour Lyon. C'est la première défaite du club breton depuis la démission de Julien Stéphan, survenue ce lundi. Le club rhodanien est deuxième en attendant les résultats de Lille (contre Marseille) et du Paris Saint-Germain (contre Bordeaux).

La #TeamOL décroche une victoire précieuse face au Stade Rennais sur le score de 1 à 0. 💪



Bien servi par @Memphis, @HoussemAouar est le buteur de ce #OLSRFC ! 🔴🔵



Prochain match ce samedi en @coupedefrance avec la réception de Sochaux à 18h45 ! 👊 pic.twitter.com/ucmybiiG6a — Olympique Lyonnais (@OL) March 3, 2021

Les autres résultats : Lens poursuit sa bonne dynamique

Plus bas, le RC Lens l'a emporté à Saint-Étienne sur le score de deux buts à trois. Avec cette victoire, les Sangs et Or occupent la cinquième place, synonyme de qualification pour l'Europa Conference League, la nouvelle compétition européenne de clubs organisée par l'UEFA. Derrière eux, Metz est tombé contre Angers (0-1).

En seconde partie de tableau, Nice (11ème) et Brest se sont imposés contre les deux mauvais élèves du championnat de France. Les Aiglons l'ont remporté sur la plus petite de marges contre Nîmes (19ème) tandis que les Brestois ont gagné face à Dijon (20ème et lanterne rouge).