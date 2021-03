Équipe de France : Karim Benzema se confie concernant sa mise à l'écart

Depuis l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena en octobre 2015, l'attaquant du Real Madrid (32 ans, 81 sélections et 27 buts) n'a plus été appelé chez les Bleus. en équipe de France par le sélectionneur Didier Deschamps

Karim Benzema n'a plus été appelé en équipe de France par le sélectionneur Didier Deschamps depuis 2015. Sans surprise, le buteur du Real Madrid a eu du mal à vivre cette mise à l'écart. "Dans une carrière, il y a toujours des hauts et des bas, et ce moment a été un point très bas. Mais chaque être humain fait face à des défis. Les miens sont importants, mais je suis suffisamment solide et prêt psychologiquement pour les accepter. Je ne lâche pas. Ce n'est pas vrai que rien ne m'affecte. J'ai des sentiments, mais je ne montrerai jamais mes faiblesses, même si j'en ai", a confié le Français pour le journal espagnol El Pais.

Un retour de Karim Benzema chez les Bleus paraît tout simplement improbable tant que Didier Deschamps est à la tête de l'équipe.