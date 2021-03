Ronaldo aurait déjà décidé de sa future destination

Le feuilleton de l'été est-il lancé?

Quelques heures après El Chiringuito, le journal espagnol AS confirme à son tour les contacts entre Cristiano Ronaldo (36 ans, 32 matchs et 27 buts toutes compétitions cette saison) et le Real Madrid. La publication évoque des discussions entamées depuis plusieurs mois au sujet d'un retour de CR7 dans la capitale espagnole.

AS va même plus loin et assure que la star portugaise veut rejouer au Real la saison prochaine. L'attaquant de la Juventus Turin estimerait que le club merengue est la meilleure option pour ajouter une dernière Ligue des Champions à son palmarès, chose qu'il n'a pas réussi à faire depuis son arrivée en Italie en 2018. Le quotidien précise d'ailleurs que la Vieille Dame ne le retiendra pas si Madrid décidait d'entamer des négociations.

C'est le début d'un feuilleton qui risque bien d'animer la rubrique des transferts au cours des prochains mois...