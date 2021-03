Ligue des Champions: faux-pas interdits pour Kevin De Bruyne et Thibaut Courtois

La Ligue des Champions reprend ses droits, mardi soir et trois Diables Rouges pourraient s'ajouter au contingent belge des quarts de finale dès ce soir.

Thomas Meunier et Thorgan Hazard, avec le Borussia Dortmund, et Divock Origi, avec Liverpool, ont validé leur qualification pour le prochain tour de la Ligue des Champions, ils pourraient être rejoints par trois compatriotes dès ce soir (avec un astérisque à côté du nom d'Eden Hazard qui, selon les médias espagnols, pourrait ne plus rejouer cette saison).

Le plus dur semble fait pour City

La place de Kevin De Bruyne en quart de finale est-elle déjà validée? Ce serait évidemment aller un peu trop vite en besogne que de l'affirmer, mais force est de constater qu'en s'imposant 0-2 en Allemagne la semaine dernière, Manchester City a fait, au moins, la moitié du chemin.

Hors de question, pourtant, pour Pep Guardiola de sous-estimer l'adversaire. Le coach mancunien le sait, le Borussia Mönchengladbach fera payer aux Cityzens "la moindre erreur" mardi soir. Il se tient donc prêt à vivre un match difficile et les cadres qui ont été épargnés le week-end dernier à Fulham (Kevin De Bruyne, mais aussi Riyad Mahrez, Kyle Walker et le revenant Raheem Sterling) devraient reprendre place dans le onze de base mardi soir.

Épargné en Premier League dimanche, Kevin De Bruyne devrait bien être sur la pelouse au coup d'envoi pour la réception du Borussia Mönchengladbach.

Le Real se méfie

À la faveur d'une exclusion rapide de Remo Freuler, d'un joli but tardifde Ferland Mendy et d'une clean sheet de Thibaut Courtois, le Real Madrid a fait une courte, mais précieuse différence à Bergame (0-1) et aborde son match retour en position favorable.

Mais Zinedine Zidane sait aussi que l'Atalanta est un client dangereux, capable de bien défendre (quatre buts encaissés lors des cinq derniers matchs) et surtout de frapper fort dans le rectangle adverse. Les Bergamasques, furieux contre l'arbitrage du match aller, auront en plus une revanche à prendre et arriveront à Madrid avec le couteau entre les dents.

Ce ne sera pas une partie de plaisir pour Thibaut Courtois et ses partenaires, mais, avec l'avantage conquis à l'aller, le Real et son coach ne peuvent pas se permettre une troisième élimination consécutive en huitième de finale.

Après l'Ajax (2019) et City (2020), Thibaut Courtois et le Real ne peuvent pas se permettre un nouvel échec en huitième de finale de la Ligue des Champions.