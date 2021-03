CAN 2022(Q) : Le Malawi surprend l'Ouganda et se qualifie

La seule rencontre à enjeu de ce lundi, dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2022, vient de se terminer. Les Flames du Malawi ont disposé des Cranes de l'Ouganda 1-0, et se sont emparés du 19e billet qualificatif.

Dans un ciel clément du stade Kamuzu de Blantyre, Malawites et Ougandais avaient le même objectif, gagner le 19e ticket qualificatif pour la CAN 2022 et accompagner du coup le Burkina Faso dans le groupe B.

Après une entame timide, l’enjeu ayant peut-être pris le pas sur le jeu, les Cranes vont être surpris à la 15e minute. L’attaquant du club sud-africain Baroka, Richard Mbulu reprend de la tête un centre venu du côté droit signé Stanley Sanudi. Le vainqueur du titre du meilleur joueur africain basé en Afrique en 2017, Denis Onyango, ne fait que constater les dégâts. Malawi prend de l’avance et maintient le score à la pause.

Malgré de nombreux changements de part et d’autre, la seconde période plus animée et disputée, n’a pas enregistré de but. Le Malawi met ainsi fin au rêve de l'Ouganda de Farouk Miya, huitième de finaliste en 2019, et retrouve la Coupe d'Afrique des nations pour la troisième fois après 1984 et 2010.