Le public de retour en fin de saison aux Pays-Bas

On semble se diriger vers un remplissage au moins partiel des stades européens en fin de saison.

Alors que la Premier League envisage de faire revenir le public au stade pour les dernières journées de championnat, l'Eredivisie souhaiterait faire de même : les enceintes néerlandaises seront partiellement remplies pour la dernière journée, le week-end du 23 et 24 avril. Environ 7500 personnes sont attendues à la Johan Cruyff Arena pour le duel entre l'Ajax Amsterdam et l'AZ Alkmaar, et 6500 assisteront à Feyenoord - Vitesse Arnhem au Kuip.

Dans un autre style, la finale de la Coupe des Pays-Bas sera disputée à huis-clos à Rotterdam ... mais diffusée sur écran géant dans les stades du Vitesse Arnhem et de l'Ajax Amsterdam, avec un accès autorisé aux supporters ayant réalisé un test négatif.